Advertisement
trendingNow12970494
Hindi Newsलाइफस्टाइल

फीके पड़े रिश्तों में दोबारा जान फूंक देंगी ये जादुई आदतें, ऐसे बढ़ाएं रिश्तों में गहराई

Healthy Relationship Tips For Couples: अगर आपका पार्टनर आप से रूठ गया है या रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं तो हम आपको उन तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप अपने प्यार को वापस जिंदा कर सकते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फीके पड़े रिश्तों में दोबारा जान फूंक देंगी ये जादुई आदतें, ऐसे बढ़ाएं रिश्तों में गहराई

Healthy Relationship Tips For Couples: जीवन में एक खूबसूरत रिश्ता हो तो जिंदगी बड़े मजे में गुजरती है. एक ऐसा रिश्ता जिससे आप अपने मन की बात खुलकर कह सको, जहां आपको बोलते हुए ये डर ना हो कि वो आपको कैसे जज करेगा या करेगी. लेकिन कई बार प्यार होने के बावजूद रिश्तों में खटास आ जाती है या दूरियां बढ़ जाती हैं ऐसे में रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं.

प्यार भरे शब्दों का जादू
शब्दों में बहुत ताकत होती है. इसलिए रिश्तों में गहराई और अपनापन लाने के लिए प्यारी बातें करें. शब्द लंबे समय तक याद बनते हैं. बहुत से लोगों को अपने साथी से प्यार भरे शब्द या तारीफ सुनना पसंद होता है. ऐसे में आप, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तुम पर गर्व करता हूं जैसे शब्द भी रिश्तो में गहराई ला सकते हैं. इसके अलावा बार बार आलोचना करने से बचें.
यह भी पढ़ें: क्यों मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार? जानें यमराज और यमुना की पौराणिक कथा

 

Add Zee News as a Preferred Source

साथी को क्वालिटी टाइम दें
एक दूसरे के साथ बिताए खूबसूरत पल रिश्तों में अपनापन और मजबूत करने के लिए काफी असरदार साबित होते हैं. बहुत से लोगों के लिए प्यार का मतलब ही क्वालिटी टाइम देना होता है बहुत लोगों के रिश्तों में खटास आने का मेन कारण ही यही होता है कि उनका पार्टनर उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं. ऐसे में बाद टाइम निकालकर बिना डिस्ट्रेक्शन के बातें करें, साथ में फिल्म देखने या शॉपिंग करने जाएं. कई बार सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी ही प्यार का एहसास कराती है.

सोच समझकर चुनें गिफ्ट
रिलेशनशिप में दिए गए गिफ्ट की अपनी एक भावना होती है. जो लोग रिसीविंग गिफ्ट्स वाली लव लैंग्वेज समझते हैं उनके लिए गिफ्ट सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक प्रतीक होता है. वो चाहे एक पेन हो या एक फूल. उस तोफहे में छिपी सोच ही आपके पार्टनर के दिल को छूती है. इसलिए गिफ्ट देते समय अपने पार्टनर की सोच और पसंद नापसंद का खास ध्यान रखें.
यह भी पढ़ें: क्या अपने एक्स के बारे में पति को बता देना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह

 

उनके लिए कुछ करें
कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब होता है कि उनका पार्टनर उनकी सेवा करे या केयर करे. अगर आपका पार्टनर भी ऐसा ही है तो आप उनके लिए कुछ काम करके उनके मन को जीत सकते हैं. उनके लिए आप खाना बना सकते हैं या घर के काम में उनकी हेल्प कर सकते हैं. ऐसे में ये आदतें एक दूसरे के प्रति केयर को दर्शाती हैं और रिश्तों में गहराई लाने में मदद करती हैं

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Relationships Tipslove language

Trending news

सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश