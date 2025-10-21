फीके पड़े रिश्तों में दोबारा जान फूंक देंगी ये जादुई आदतें, ऐसे बढ़ाएं रिश्तों में गहराई

Healthy Relationship Tips For Couples: जीवन में एक खूबसूरत रिश्ता हो तो जिंदगी बड़े मजे में गुजरती है. एक ऐसा रिश्ता जिससे आप अपने मन की बात खुलकर कह सको, जहां आपको बोलते हुए ये डर ना हो कि वो आपको कैसे जज करेगा या करेगी. लेकिन कई बार प्यार होने के बावजूद रिश्तों में खटास आ जाती है या दूरियां बढ़ जाती हैं ऐसे में रिश्तों को वापस पटरी पर लाने के लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं.

प्यार भरे शब्दों का जादू

शब्दों में बहुत ताकत होती है. इसलिए रिश्तों में गहराई और अपनापन लाने के लिए प्यारी बातें करें. शब्द लंबे समय तक याद बनते हैं. बहुत से लोगों को अपने साथी से प्यार भरे शब्द या तारीफ सुनना पसंद होता है. ऐसे में आप, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तुम पर गर्व करता हूं जैसे शब्द भी रिश्तो में गहराई ला सकते हैं. इसके अलावा बार बार आलोचना करने से बचें.

यह भी पढ़ें: क्यों मनाया जाता है भाई दूज का त्योहार? जानें यमराज और यमुना की पौराणिक कथा

Add Zee News as a Preferred Source

साथी को क्वालिटी टाइम दें

एक दूसरे के साथ बिताए खूबसूरत पल रिश्तों में अपनापन और मजबूत करने के लिए काफी असरदार साबित होते हैं. बहुत से लोगों के लिए प्यार का मतलब ही क्वालिटी टाइम देना होता है बहुत लोगों के रिश्तों में खटास आने का मेन कारण ही यही होता है कि उनका पार्टनर उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं. ऐसे में बाद टाइम निकालकर बिना डिस्ट्रेक्शन के बातें करें, साथ में फिल्म देखने या शॉपिंग करने जाएं. कई बार सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी ही प्यार का एहसास कराती है.

सोच समझकर चुनें गिफ्ट

रिलेशनशिप में दिए गए गिफ्ट की अपनी एक भावना होती है. जो लोग रिसीविंग गिफ्ट्स वाली लव लैंग्वेज समझते हैं उनके लिए गिफ्ट सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक प्रतीक होता है. वो चाहे एक पेन हो या एक फूल. उस तोफहे में छिपी सोच ही आपके पार्टनर के दिल को छूती है. इसलिए गिफ्ट देते समय अपने पार्टनर की सोच और पसंद नापसंद का खास ध्यान रखें.

यह भी पढ़ें: क्या अपने एक्स के बारे में पति को बता देना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह

उनके लिए कुछ करें

कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब होता है कि उनका पार्टनर उनकी सेवा करे या केयर करे. अगर आपका पार्टनर भी ऐसा ही है तो आप उनके लिए कुछ काम करके उनके मन को जीत सकते हैं. उनके लिए आप खाना बना सकते हैं या घर के काम में उनकी हेल्प कर सकते हैं. ऐसे में ये आदतें एक दूसरे के प्रति केयर को दर्शाती हैं और रिश्तों में गहराई लाने में मदद करती हैं

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.