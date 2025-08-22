जोड़ों के दर्द से हैं परेशान? घर के इन नुस्खों से पाएं आराम

Home Remedies For Joint Pain: जोड़ों का दर्द आजकल केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हर उम्र के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत खान-पान, लंबे समय तक एक जगह पर बैठकर काम करना, एक्सरसाइज की कमी और बढ़ती उम्र. हालांकि कई घरेलू उपाय हैं, जिनकी मदद से आप दर्द और जकड़ने से राहत पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसान और असरदार उपायों के बारे में बताएंगे.

हल्दी वाला दूध पिएं

हल्दी वाले दूध को नेचुरल पेन रिलीवर माना जाता है. दरअसल हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो सूजन और दर्द को कम करने में मददगार है. ऐसे में रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से इस दर्द से राहत पाया जा सकता है. इससे ज्वाइंट्स मजबूत होते हैं और सुबह उठने पर स्टिफनेस कम महसूस होती. इसके साथ-साथ यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है.

गर्म और ठंडी सिकाई

जोड़ों के दर्द से गर्म और ठंडी सिकाई आपको मदद कर सकती है. अगर ज्वाइंट्स में सूजन है, तो ठंडी सिकाई करना फायदेमंद होता है. वहीं अगर अकड़न या लंबे समय से चल रहा कोई दर्द है, तो इस जगह पर गर्म सिकाई करना फायदेमंद हो सकता है. इसके साथ-साथ आइस पैक या गर्म पानी की बोलत को ज्वाइंट्स पर 10 से 15 मिनट रखने से भी आराम मिल सकता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दर्द के साथ-साथ सूजन से भी राहत मिलता है.

मेथी के दाने

ज्वाइंट्स पेन में मेथी के दाने खाना फायदेमंद हो सकता है. मेथी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जा आपको इस समस्या में आराम दिलाने में मदद करते हैं. यह हड्डियों को मजबूत करता है और लंबे समय से हो रहे ज्वाइंट पेन से राहत दिलाता है. इसे आप रात में एक चम्मच भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट चबाकर खा लें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.