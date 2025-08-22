जोड़ों के दर्द से हैं परेशान? घर के इन नुस्खों से पाएं आराम
Advertisement
trendingNow12891415
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जोड़ों के दर्द से हैं परेशान? घर के इन नुस्खों से पाएं आराम

Joint Pain Home Remedies: जोड़ों के दर्द से आज के समय में बहुत से लोग परेशान है. ऐसे में हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जो आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जोड़ों के दर्द से हैं परेशान? घर के इन नुस्खों से पाएं आराम

Home Remedies For Joint Pain: जोड़ों का दर्द आजकल केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हर उम्र के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं. इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गलत खान-पान, लंबे समय तक एक जगह पर बैठकर काम करना, एक्सरसाइज की कमी और बढ़ती उम्र. हालांकि कई घरेलू उपाय हैं, जिनकी मदद से आप दर्द और जकड़ने से राहत पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे 4 आसान और असरदार उपायों के बारे में बताएंगे. 

 

हल्दी वाला दूध पिएं
हल्दी वाले दूध को नेचुरल पेन रिलीवर माना जाता है. दरअसल हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो सूजन और दर्द को कम करने में मददगार है. ऐसे में रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से इस दर्द से राहत पाया जा सकता है. इससे ज्वाइंट्स मजबूत होते हैं और सुबह उठने पर स्टिफनेस कम महसूस होती. इसके साथ-साथ यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

गर्म और ठंडी सिकाई
जोड़ों के दर्द से गर्म और ठंडी सिकाई आपको मदद कर सकती है. अगर ज्वाइंट्स में सूजन है, तो ठंडी सिकाई करना फायदेमंद होता है. वहीं अगर अकड़न या लंबे समय से चल रहा कोई दर्द है, तो इस जगह पर गर्म सिकाई करना फायदेमंद हो सकता है. इसके साथ-साथ आइस पैक या गर्म पानी की बोलत को ज्वाइंट्स पर 10 से 15 मिनट रखने से भी आराम मिल सकता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दर्द के साथ-साथ सूजन से भी राहत मिलता है. 

 

मेथी के दाने
ज्वाइंट्स पेन में मेथी के दाने खाना फायदेमंद हो सकता है. मेथी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जा आपको इस समस्या में आराम दिलाने में मदद करते हैं. यह हड्डियों को मजबूत करता है और लंबे समय से हो रहे ज्वाइंट पेन से राहत दिलाता है. इसे आप रात में एक चम्मच भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट चबाकर खा लें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

home remedies for joint painhome treatment of joint pain

Trending news

देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
;