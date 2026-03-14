गर्मी बढ़ते ही घर में घुस जाती है मच्छरों की फौज, ये देसी नुस्खे को अपनाकर तुरंत कर सकते हैं बाहर

Get Rid Of Mosquitoes Home Remedies: गर्मी जैसे-जैसे बढ़ने लगती है वैसे वैसे मच्छरों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है. शाम ढलते ही घरों में मच्छरों की फौज काफी तेजी से घुसी चली जाती है. रात की नींद हराम हो जाती है. अक्सर लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं और इससे छुटकारा पाने के तरीकों को भी खोजते रहते हैं. मच्छर सिर्फ परेशानी ही नहीं बल्कि कई खतरनाक बीमारियों का कारण भी बनते हैं. अगर समय रहते ही इसका बचाव किया जाए, तो आप इससे बच भी सकते हैं.

मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल बुखार जैसी बीमारियां फैल सकती हैं. आपको बता दें इसके लिए आसपास के वातावरण को साफ रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.

मच्छरों को घर से कैसे भगाएं?



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1. नींबू और लौंग

गर्मी के मौसम में मच्छरों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नींबू और लौंग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए. कमरे के कोनों या खिड़की के पास रखने से कोसों दूर ही रहेंगे.



2. लहसुन का स्प्रे

अगर आप मच्छरों को घर से भगाना चाहते हैं, तो आप लहसुन के स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं. लहसुन की कुछ कलियों को आपको अच्छे से पीस लेना है और फिर इसको पानी में उबाल लेना है. पानी को एक स्प्रे बोतल में भरकर रख देना है. इसका छिड़काव आप शाम के समय कर सकते हैं.



3. खास पौधे

कुछ पौधे ऐसे होते हैं, तो मच्छरों को दूर रखते हैं. लेमनग्रास और सिट्रोनेला वाले पौधों को आपको घर पर लगाना चाहिए. इसके पास मच्छर नहीं फटकते हैं और आप चैन की नींद भी सो सकते हैं. पौधों को तो आपको घर पर लगाना ही चाहिए, इससे और भी कई समस्याओं से निजात मिल सकता है. ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे को भी घर पर लगाकर आप मच्छरों को भगा सकते हैं.



4. नीम और कपूर

नीम और कपूर को भी आप ले सकती हैं. अगर आप इसको मिलाकर इसका दीया जलाते हैं, तो धुआं मच्छरों को घर से तुरंत बाहर फेंक देता है. आपको ये सभी बताएं गए उपायों को हमेशा सुबह और शाम के समय पर हमेशा करने ही हैं. नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो मच्छरों को भगाने के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.