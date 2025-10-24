कबूतरों ने आपके घर को बना रखा है अड्डा? उन्हें भगाने के लिए फॉलो करें ये देसी उपाय

How to Get Rid of Pigeons: कबूतर दिखने में भले ही सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वह घर में अपना अड्डा बना लेते हैं, तो वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. अक्सर घर की बालकनी या खिड़कियों पर कबूतर अपना घर बना लेते हैं, ये गंदगी फैलाने लगते हैं. उनकी गंदगी से न सिर्फ घर गंदा होता है, बल्कि बदबू और बीमारियां भी बढ़ सकती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको कुछ आसान और सेफ उपाय बताएंगे, जिससे आप कबूतरों को बिना नुकसान पहुंचाए घर से दूर रख सकते हैं.

बालकनी और खिड़कियों को साफ रखें

कबूतर हमेशा ऐसे जगहों पर घर बनाना पसंद करते हैं, जहां उन्हें खाने के टुकड़े मिल सके. इसलिए सबसे बेस्ट घर की बालकनी, खिड़कियां और AC की ऊपर की जगह हमेशा साफ रखें. ऐसे में अगर आप कबूतरों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रोजाना उन कोनों को धोएं, जहां कबूतर रह सकते हैं. इसके अलावा उन जगहों पर नींबू या कपूर का पानी छिड़कें. इनकी तेज स्मेल से कबूतर वहां से भाग जाएंगे.

चमकीली चीजें बालकनी में रखें

कबूतरों को तेज रोशनी या चमक पसंद नहीं होती है. ऐसे में आप बालकनी या छट पर पुरानी सीडी, एल्युमिनियम फॉयल या चमकदार टेप लटका सकते हैं. हवा या सूरज की रोशनी से ये चमकने लगेंगी, जिससे कबूतर डरकर उड़ जाते हैं.

नेट या जाली लगाएं

अगर कबूतर रोज आपकी बालकनी में घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस जगह पर बर्ड नेट लगाएं. ये जाली कबूतरों को अंदर आने से रोकती है. इस तरीके से आप लंबे समय तक सेफ और असरदार तरीके से कबूतरों को घर में आने से रोक सकते हैं.

नेचुरल स्मेल

कबूतरों को कुछ खास स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, जैसे कि कपूर, सिरका, नींबू का रस या लहसुन का पानी. ऐसे में जब आप इन चीजों को स्प्रे बोतल में डालकर बालकनी या खिड़की पर छिड़ते हैं. इन तरीकों से कबूतर अपने आप भाग जाएंगे.