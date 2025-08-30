कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के लिए करें ये काम, किचन की इन चीजों से मिनटों में होगा साफ

Clothes Cleaning Tips: रोज के गंदे कपड़ों को बाजार में मिलने वाले सर्फ से आराम से साफ किया जा सकता है. लेकिन कई बार कपड़ों पर ऐसे जिद्दी काले दाग लग जाते हैं, जो लाख कोशिशों के बाद भी साफ नहीं होते. ऐसे दाल आपके कपड़ों की खूबसूरती को खराब कर देते हैं. लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके किचन में कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जो गंदे जिद्दी काले दाग को मिनटों में साफ कर सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 3 असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे.

नींबू और बेकिंग सोड़ा

नींबू और बेकिंग सोड़ा, ये दोनों चीजें लगभग हर व्यक्ति के घर में होती है. नींबू की खट्टास और बेकिंग सोडा की साफ करने की क्षमता, भयंकर जिद्दी दाग को भी साफ करने का काम कर सकता है. ऐसे में दाग वाली जगह पर नींब का रस निचोड़ें और उसके ऊपर थोड़ा बेकिंग सोड़ा छिड़क दें. इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ने के बाद हल्के ब्रेश से रगड़कर धो लें. इससे दाल हलके पड़ सकते हैं.

सिरका और पानी का घोल

जिद्दी काले दाग को हटाने में आपकी मदद सिरका भी कर सकता है. यह एक नैचुरल क्लीनिंग एजेंट है, जो दाग-धब्बों को हटाने में मदद करता है. इसके लिए बराबर मात्रा में सिरका और पानी को मिलाकर घोल बना लें. अब दाग वाले हिस्से पर इससे भिगोएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. लास्ट में हल्के हाथ से रगड़ लें. यह दाग हटाने के साथ-साथ कपड़ों की गंदगी को भी दूर करती है.

टूथपेस्ट

टूथपेस्ट में ऐसे क्लीनिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जो जिद्दी दागों को हल्का करने में मददगार होते हैं. ऐसे में दाग वाले हिस्से पर सफेद टूथपेट लगाएं और सूखने के बाद गीले कपड़े से रगड़ें और धो लें. ऐसा करने से कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग भी हल्के हो सकते हैं.