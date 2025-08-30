कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के लिए करें ये काम, किचन की इन चीजों से मिनटों में होगा साफ
Advertisement
trendingNow12902948
Hindi Newsलाइफस्टाइल

कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के लिए करें ये काम, किचन की इन चीजों से मिनटों में होगा साफ

Clothes Cleaning Home Remedy: कई बार कपड़ों पर जिद्दी काले दाग लग जाते हैं, जो लाख कोशिशों के बाद भी साफ नहीं हो पाते. ऐसे में इस हटाने के लिए आप घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपड़ों से जिद्दी दाग हटाने के लिए करें ये काम, किचन की इन चीजों से मिनटों में होगा साफ

Clothes Cleaning Tips: रोज के गंदे कपड़ों को बाजार में मिलने वाले सर्फ से आराम से साफ किया जा सकता है. लेकिन कई बार कपड़ों पर ऐसे जिद्दी काले दाग लग जाते हैं, जो लाख कोशिशों के बाद भी साफ नहीं होते. ऐसे दाल आपके कपड़ों की खूबसूरती को खराब कर देते हैं. लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके किचन में कई ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, जो गंदे जिद्दी काले  दाग को मिनटों में साफ कर सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 3 असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे. 

 

नींबू और बेकिंग सोड़ा
नींबू और बेकिंग सोड़ा, ये दोनों चीजें लगभग हर व्यक्ति के घर में होती है. नींबू की खट्टास और बेकिंग सोडा की साफ करने की क्षमता, भयंकर जिद्दी दाग को भी साफ करने का काम कर सकता है. ऐसे में दाग वाली जगह पर नींब का रस निचोड़ें और उसके ऊपर थोड़ा बेकिंग सोड़ा छिड़क दें. इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ने के बाद हल्के ब्रेश से रगड़कर धो लें. इससे दाल हलके पड़ सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सिरका और पानी का घोल
जिद्दी काले दाग को हटाने में आपकी मदद सिरका भी कर सकता है. यह एक नैचुरल क्लीनिंग एजेंट है, जो दाग-धब्बों को हटाने में मदद करता है. इसके लिए बराबर मात्रा में सिरका और पानी को मिलाकर घोल बना लें. अब दाग वाले हिस्से पर इससे भिगोएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. लास्ट में हल्के हाथ से रगड़ लें. यह दाग हटाने के साथ-साथ कपड़ों की गंदगी को भी दूर करती है. 

 

टूथपेस्ट
टूथपेस्ट में ऐसे क्लीनिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जो जिद्दी दागों को हल्का करने में मददगार होते हैं. ऐसे में दाग वाले हिस्से पर सफेद टूथपेट लगाएं और सूखने के बाद गीले कपड़े से रगड़ें और धो लें. ऐसा करने से कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग भी हल्के हो सकते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Clothes Cleaning TipsClothes Cleaning Tips At Home

Trending news

भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
operation sindoor
PAK युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? एयरफोर्स ने आज खोल दिया राज
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
;