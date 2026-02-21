कैसरोल में रखने के बाद भी रोटियां हो जाती हैं गीली? लंबे समय तक सॉफ्ट रखने के लिए अपनाएं ये सीक्रेट तरीके

How To Soft Roti Tips: गरम-गरम, फूली हुई रोटियों को खाने की बात ही कुछ और होती है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोगों के पास फूली हुई रोटियों का खाने का समय ही नहीं है इसलिए लोग स्कूल हो या ऑफिस सभी तरह के लिए कैसरोल में रोटियों को रख देते हैं लेकिन कई बार लोगों की शिकायत ये होती है कि कैसरोल में भी रखने के बाद रोटियां गीली हो जाती हैं, ऐसा इसलिए होता है जब आप गरम रोटियों को सीधे कैसरोल में रख देते हैं, तो वो भाप बन जाती है, इसी वजह से आपकी रोटियां चिपचिपी और गीली होती है. अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.



लंबे समय तक रोटी सॉफ्ट कैसे रखें?



1. बड़ा कैसरोल

अधिकतर लोगों की ये शिकायत हमेशा रहती हैं, कि कैसरोल में रखने के बाद भी रोटियां खराब और गीली सी हो जाती है लेकिन इसके पीछे हमारी खुद की ही गलती होती है. आपको रोटियां बनाकर बड़े कैसरोल में रखनी चाहिए.



2. सूती कपड़ा

आपको कभी भी कैसरोल में सीधे ही रोटियों को नहीं रखना है. आपको उसके नीचे पहले सूती कपड़े को रख लेना है. ऊपर से भी एक हल्का कपड़ा रखना है ताकि आप उसको अच्छे से ढक सकें. ऐसा करने से आपकी रोटी हमेशा खिली गरम रहेगी.



3. रखने का सही तरीका

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैसरोल में रोटी रखने का सही तरीका तक नहीं पता होता है. कैसरोल के नाप की छोटी स्टील की प्लेट आपको पहले अंदर की तरफ रखनी है और फिर आपको कपड़ा रखना है और फिर रोटियों को रखना है.



4. तुरंत कैसरोल में न रखें

कुछ लोग तुरंत कैसरोल में रोटियों को रख देते हैं आपको इस गलती को बार-बार करने से हमेशा बचना चाहिए. अगर आप कैसरोल में रोटियों को रख रहे हैं, तो पहले आप बाहर ही 3-4 मिनट के लिए रखनी है, जिससे उसकी भाप सारी निकाल जाए.



