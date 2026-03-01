छोटी-छोटी बात पर आग-बबूला होना बिगाड़ सकती हैं आपके रिश्ते, खुद को शांत रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

How To Control Anger Issues: अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जिनको छोटी-छोटी बातों में काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जो आपकी हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता है. कभी-कभी हमारा इतना ज्यादा गुस्सा करना हमारी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायी होता है. कई सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं. हमारी जिंदगी को गुस्सा अंदर से खोखला कर देता है. लड़ाई या गुस्से में बोली गई बातें आपके रिश्ते को बुरी तरह से खराब कर देती है. इस समय अगर आपने खुद को शांत कर लिया तो आप बेस्ट हैं. कुछ भी बोलने या रिएक्शन देने से आपको हजार बार इसके बारे में सोचकर खुद को शांत रखना ही चाहिए. आइए आपको कुछ जबरदस्त तरीके बताते हैं, जिसको फॉलो करके आप जिंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं.



गुस्से में खुद को शांत कैसे करें?



1. गहरी सांस लो

Add Zee News as a Preferred Source

गुस्से में इंसान बहुत कुछ गलत कर देता है इसलिए आपको हमेशा सोच-समझकर ही चीजें करनी चाहिए. अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आपको उस समय गहरी सांस लेनी है और गुस्से को भूलकर अपने मन को शांत रखना है.



2. जगह बदल दो

गुस्से में इंसान सामने वाले से क्या बोल रहा है और उसके बोलने का लोगों पर क्या असर पड़ता है ये हमें तब पता नहीं चलता है. अगर आप अपने गुस्से को शांत रखना चाहते हैं, तो गुस्सा आते ही आपको वहीं रहने की जगह अपनी उस जगह को बदल लेना है.



3. उलटी गिनती

आपको ये तरीका थोड़ा अलग लग सकता है लेकिन गुस्सा अगर आपको आता है तो आपको उलटी गिनती मन में ही शुरू कर देनी चाहिए, ऐसा करने से भी आपका मन शांत होगा और गुस्सा भी खत्म हो जाएगा. ये तरीका भी बेहद ही आसान है.



4. चुप हो जाए

कुछ लोगों की आदत होती है कि गुस्सा आते ही वो बोलना शुरू कर देते हैं और इतना बोल देते हैं की बाद में उनको खुद अफसोस होता है कि ये मैने क्या बोल दिया. अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको उस समय बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए. कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपका चुप हो जाना ही बेहतर होता है.

ये भी पढ़ें: हर वक्त शिकायत की आदत पड़ सकती है भारी, घट सकती है सोचने और सीखने की ताकत



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.