लाइफस्टाइल

सर्दियों में बेडरूम को कोजी और लग्जरी लुक देने के लिए अपनाएं ये टिप्स, कम बजट में हो जाएगा तैयार!

Winter Home Decor Ideas:  सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में अगर आप अपने बेडरूम को कोजी और लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ टिप्स बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:47 AM IST
सर्दियों में बेडरूम को कोजी और लग्जरी लुक देने के लिए अपनाएं ये टिप्स, कम बजट में हो जाएगा तैयार!

Winter Home Decor Ideas:  सर्दियों का मौसम आते ही घर को भी गर्म रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. लोग तरह-तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं. घर को गर्म रखने के लिए दिनभर हीटर का इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होगा. अगर आप सर्दियों में अपने  बेडरूम को कोजी और लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो आप कुछ टिप्स को अपना सकते हैं. कम बजट में आपके लुक को एक शानदार लुक मिल सकता है. आज आपको बताते हैं विंटर फ्रेंडली होम डेकोर आइडियाज के बारे में, जिसे आप कम बजट में तुरंत तैयार कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.
 

सर्दियों में बेडरूम को कोजी और लग्जरी लुक कैसे दें?
 

1. रग्स और कारपेट

अगर आप सर्दियों में अपने बेडरूम को कोजी और लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो आप  रग्स और कारपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको पूरे फर्श में रंग-बिरंगे रग्स या कारपेट बिछाएं, जिससे घर किफायती नजर आएगा.
 

2. इनडोर प्लांट्स 

अगर आप सर्दियों में अपने बेडरूम को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप 1-2 इनडोर प्लांट्स लगा सकते हैं. ये पौधे आपके कमरे को एक फ्रेश और नेचुरल लुक देने में मददगार होंगे.
 

3. दीवारों का मेकओवर

कमरे को अगर आप एक कोजी और लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो आपको दीवारों का मेकओवर भी करना होगा. वॉलपेपर या वॉल स्टिकर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

4.  कैंडल्स या रूम फ्रेशनर

अगर आप अपने कमरे को एक कोजी और लग्जरी स्टाइल लुक देना चाहते हैं, तो आप कैंडल्स या रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 
 

5. फेयरी लाइट्स

आजकल कोजी और लग्जरी स्टाइल लुक कमरे को देने के लिए फेयरी लाइट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके घर को आलीशान लुक देने में मददगार होगी.इसको आप अलग-अलग तरीके और रंगों का भी लगा सकते हैं, ये आपके घर को खूबसूरत बना देंगे.

 

