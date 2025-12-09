Advertisement
ये है मिलावटी केले को पहचानने का सही तरीका, खरीदने के पहले ट्राई करें ये सीक्रेट ट्रिक्स

Chemical Se Pake Kele Ki Pahchan: केला हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन केले को पकाने के लिए कुछ हानिकारक केमिकल का यूज होता है. इसलिए आप केले खरीदते समय इन बातों का जरूर ख्याल रखें. जिससे आप केमिकल वाले केले खाने से बच सकते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:57 AM IST
Real Banana Identify Tricks: केला खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. केले में विटामिन सी, विटामिन बी6, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, फाइबर और आयरन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखते हैं. लेकिन केले को जल्दी पकाने के लिए हानिकारक केमिकल का यूज किया जाता है. ऐसे में आप केले खरीदते समय केमिकल वाले केले को इन ट्रिक्स से पहचान सकते हैं. चलिए जानते हैं वे कौन सी बातें हैं जो हमें केले खरीदते समय ध्यान रखनी चाहिए.

ज्यादातर लोग बाजार से फल खरीदते हैं. उनको लगता है कि फल एकदम ताजा या फ्रेश हैं, हालांकि उनको अंदाजा नहीं होता है कि कुछ फलों में केमिकल भी लगा होता है. कई फलों को जल्दी पकाने या बड़ा करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है. इन्हीं फलों में से एक है केला जो शायद सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है. केला आसानी से हर मौसम में मिल जाता है और ये हमारे सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है. लेकिन केले को पकाने में भी कैल्शियम कार्बाइड जैसे हानिकारक केमिकल का यूज किया जाता है. केमिकल से पका केला देखने में तो पीला और एकदम फ्रेश लगता है, लेकिन ये अंदर से कच्चा रहता है. इसलिए केमिकल वाले केले की पहचान होना जरूरी है. हम आपको यहां ऐसी 3 ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप केमिकल वाले केले की पहचान कर सकते हैं.

पानी से करें पहचान
असली और नकली केले की पहचान करने के लिए आप पानी में डुबोकर देख सकते हैं. जानकारी के अनुसार अगर आप केले को पानी में डालते हैं और वो केला पानी में डूब जाता है तो वह असली केला होता है. अगर वह केला पानी पर तैरने लगता है तो वह कार्बाइड केमिकल से पका हुआ हो सकता है.

चमक और रंग देखें
केले खरीदने से पहले आप केले के रंग और उसकी चमक को जरूर देखें. जो केले केमिकल से पकाए जाते हैं वे केले सामान्य से ज्यादा पीले और चमकीले होते हैं. अगर केला ज्यादा पीला और चमकदार है जो ऐसे केले को खरीदने से बचें. जो केला असली होता है वो नेचुरल हल्का पीला और काले धब्बे वाला होता है.
यह भी पढ़ें: प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट! क्या है केला खाने की सही टाइमिंग? जिम ट्रेनर भी नहीं बताते ये बात

 

सुगंध के करें पहचान
जो केला नेचुरली पका होगा उसमें मीठी, ताजा और हल्की सुगंध आएगी और जो केला केमिकल की मदद से पकाया गया होगा उसमें हल्दी रासायनिक गंध महसूस होगी. इन 3 ट्रिक को फॉलो करके आप केमिकल वाले केले से बच सकते हैं और खुद को हेल्दी रख सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

