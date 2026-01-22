Advertisement
खाने का रंग देखकर जग जाती है भूख! जानें कलरफुल फूड्स कैसे बढ़ाते हैं खाने की चाह

खाने का रंग देखकर जग जाती है भूख! जानें कलरफुल फूड्स कैसे बढ़ाते हैं खाने की चाह

Food Colour Psychology: बहुत से लोगों ने कई बार महसूस किया होगा कि जैसे ही रंग बिरंगा खाना सामने आता है भूख अपने आप बढ़ जाती है. चाहे फ्रूट सलाद हो या स्ट्रीट फूड की रंगीन प्लेट, आंखें खाने पर ही टिक जाती है और भूख भी बढ़ जाती है. खाने का रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग और भूख से भी होता है. आजकल बहुत से रेस्ट्रारेंट फूड कलर साइकोलॉजी पर काफी खास ध्यान देते हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:58 AM IST
खाने का रंग देखकर जग जाती है भूख! जानें कलरफुल फूड्स कैसे बढ़ाते हैं खाने की चाह

आजकल बहुत से फूड एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंसान सबसे पहले आंखों से खाना चुनता है. जब खाना रंगीन होता है और आंखों को पसंद आता है तो दिमाग उसे ताजा और स्वादिष्ट मान लेता है. यही वजह है कि होटल और रेस्टोरेंट में खाने की प्रेजेंटेशन पर खास ध्यान दिया जाता है. रंग जितने ज्यादा आकर्षक होते हैं उतनी ही तेजी से भूख बढ़ती है और लोग खाना खाते हैं. कलरफुल फूड्स दिमाग को एक्टिव करते हैं और खाने की इच्छा बढ़ाते हैं. अलग अलग रंग अलग तरह की भूख और क्रेविंग को जगाते हैं. आंखों को अच्छा लगने वाला खाना काफी टेस्टी लगता है और दिमाग उसे जल्दी अपना लेता है. 

लाल और पीला रंग
लाल और पीला रंग भूख बढ़ाने वाले माने जाते हैं जिस वजह से ज्यादातर फास्ट फूड ब्रांड इन रंगों का इस्तेमाल करते हैं. लाल रंग एनर्जी और एक्साइटमेंट से जुड़ा होता है जिससे जल्दी खाने की इच्छा होती है. पीला रंग खुशी और पॉजिटिव फीलिंग देता है जो खाने की चाह को बढ़ा सकता है. बहुत से बड़े बड़े रेस्टोरेंट फूड कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर के लोगों को खाना सर्व करते हैं.

हरा रंग है हेल्थ से जुड़ा
हरा रंग ताजगी और हेल्थ का संकेत देता है. हरी सब्जियां और सलाद देखने में हल्के लगते हैं जिससे दिमाग उन्हें हेल्दी मानता है. यही वजह है कि लोग डाइट पर होने के बावजूद हरे रंग के खाने को बिना झिझक चुन लेते हैं. बहुत से हेल्थ ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग हरे रंग में करते हैं जिस वजह से इसे लोग आसानी से हेल्दी मान कर खरीद लेते हैं. 

नीला रंग 
नीला रंग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और भूख को कम करने वाला माना जाता है. बहुत कम नेचुरल फूड नीले रंग के होते हैं इसलिए दिमाग इसे खाने से जोड़कर नहीं देखता है. यही कारण है कि खाने की चीजें नीले रंग की नहीं होती है पर पीने की बहुत सी चीजें इस रंग की मिल जाती है. कई लोग इस कलर को काफी अट्रैक्टिव मानते हैं जिस वजह से वो इस रंग के ड्रिंक्स आसानी से ऑर्डर कर लेते हैं. 

बच्चों के लिए रंगीन प्लेट
आजकल जिन घरों में छोटे बच्चे हैं उन घरों में भी लोग खाने को ज्यादा रंगीन बनाने लगे हैं. अलग अलग सब्जियों, फलों और अनाज को मिलाकर प्लेट तैयार की जाती है ताकि खाना देखने में अच्छा लगे और पोषण भी मिले. बच्चों के मामले में ये तरीका और ज्यादा असरदार होता है क्योंकि रंगीन खाना उन्हें जल्दी आकर्षित करता है और वो इसे आसानी से खा लेते हैं.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं.

food colour psychologycolourful food impact hungerconnection between food and colour

