सिर्फ डिजाइन नहीं, सेहत का 'स्कोरकार्ड' हैं ये रंगीन निशान! खाने से पहले पैकेट पर जरूर दें ध्यान

आजकल पैकेट वाले फूड आइटम्स की डिमांड बाजार में काफी ज्यादा बढ़ गई है. बहुत से लोग इन पैकेट्स को खरीद तो लेते हैं पर कभी भी इसपर मौजूद लेबल नहीं देखते हैं. पैकेज्ड फूड पर बने रंगीन लेबल हमें ये समझाने के लिए होते हैं कि खाने में क्या है और वो सेहत के लिए कितना सही या गलत हो सकता है. लाल, हरा, नीला, काला, पीला और गुलाबी रंग अलग अलग तरह की जानकारी देते हैं जो हेल्द के लिए काफी जरूरी होती है. अगर इन रंगों का मतलब सही से समझ लिया जाए तो गलत फूड चुनने से बचा जा सकता है. आज हम आपको बताएंगे पैकेट पर मौजूद इ रंगों का क्या मतलब होता है.

हरा और लाल निशान

पैकेट पर हरे रंग का निशान इस बात का संकेत होता है कि वो फूड पूरी तरह शाकाहारी है. ऐसे प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह का नॉन वेज इंग्रीडिएंट शामिल नहीं होता है. लाल रंग का निशान नॉन वेज फूड को के लिए इस्तेमाल होता है. इसका मतलब होता है कि उस खाने में मांस, मछली, अंडा या उनसे जुड़ी चीजें मौजूद हैं.

नीला रंग

पैकेट पर मौजूद नीले रंग का कलर कोड इस बात को बताता है कि ये प्रोडक्ट मेडिकल से जुड़ा हुआ है. इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किसी मेडिकल से जुड़ी स्थिति में किया जा सकता है और डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

काला रंग

काला रंग आमतौर पर चेतावनी के तौर पर देखा जाता है. पैकेट पर काले रंग की जानकारी अक्सर ये बताती है कि प्रोडक्ट में काफी ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है. काला रंग इस बात का संकेत है कि पैकेट में स्वाद बढ़ाने, रंग देने या लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए कई तरह के केमिकल मिलाए गए हैं.

पीला रंग

कई फूड आइटम्स पर पीला रंग का निशान ये दिखाता है कि फूड में अंडा मौजूद है. कई बार ये निशान आर्टिफिशियल रंग रंग या फ्लेवर मिलाए जाने पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं. बहुत से लोग इसे लेकर जागरूक नहीं रहते हैं. आज के समय में फूड सेफ्टी को लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है. यही छोटी सी आदत आपकी और आपके परिवार की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.