Fridge में खाना रखने वक्त कभी न करें ऐसी गलतियां, वरना सेहत का हो सकता है बुरा हाल

How To Keep Foods In Refrigerator: फ्रिज हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है, इसके बिना मकान अधूरा-अधूरा सा लगता है. बदलते दौर में किसी पास इतना वक्त नहीं है कि वो तीनों टाइम खाना बनाए, या बार-बार बाजार जाकर सब्जियां और फूड आइटम्स खरीदे, ऐसे में रेफ्रिजरेटर की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, या यूं कहें कि इसका उपयोग करना हमारी मजबूरी है वरना भोजन ज्यादा देर तक फ्रेश नहीं रह पाएगा और इसमें फंगस लगने का खतरा बढ़ जाएगा.

रेफ्रिजरेटर में फूड स्टोर करते वक्त ऐसा न करें

भले ही रेफ्रिजरेटर हमारे कितने भी काम क्यों न आता हो, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर थोड़ी सावधानियां बरतनी जरूरी है, वरना हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि फ्रिज में फूड स्टोर करते वक्त हमें किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए.

1. गर्म खाने को फ्रिज में न रखें

आपने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि गर्म खाना फ्रिज में न रखें, इसकी वजह ये है कि इससे काफी भांप नकलती है और इसकी बूंदें फ्रिज के अंदर भी जमने लगती हैं, जिससे नमी बढ़ जाती है. फ्रिज में मौजूद मॉइस्चर के कारण भोजन खराब हो सकता है जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है. इसलिए पहले गर्म फूड्स को नॉर्मल टेम्प्रेचर पर ले आएं और फिर फ्रिज में स्टोर करें.

2. कटे हुए फल सब्जियों को ऐसे न रखें

हम कई बार ताजे फल और सब्जियों को पहले से काटकर फ्रिज अंदर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देते हैं, ताकि सुबह उठकर या किसी मील के टाइम इसे खाने या पकाने में आसानी हो, लेकिन ये तरीका गलत है. सबसे पहली बात ये है कि इन चीजों को काटने से इसकी नमी धीरे-धीरे जाने लगती है और टाइट कंटेनर में पैक रहने की वजह से इसमें मौजूद पोषक तत्वों में कमी आने लगती है.

3. प्लास्टिक के डब्बों से करें परहेज

आज का युग प्लास्टिक का है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता, इस मेटेरियल से बने डब्बे काफी सस्ते होते हैं और इनमें खाना रखकर फ्रिज में स्टोर करना आसान होता है, लेकिन ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट इसे यूज न करने की सलाह देते हैं क्योंकि प्लाटिक में खाना रखने से इसके न्यट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. आप इसकी जगह मिट्टी, शीशे या स्टील के डब्बे में खाना रखें.

