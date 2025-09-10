शाम के नाश्ते को बनाएं हेल्दी, डाइट में शामिल करें ये 3 कैल्शियम से भरपूर चीजें

Calcium Rich Snack: शाम के समय अक्सर लोगों को तेज भूख लग जाती है और कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग होने लगती है, जिसके कारण लोग कई बार तला-भुना या अनहेल्दी खा लेते हैं. लेकिन अगर आप हेल्दी ईटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ हेल्दी खाने का ये बेस्ट टाइम है. ऐसे में अगर आप कैल्शियम से भरपूर चीजें खाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं, आपको बता दें, कैल्शियम न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि मसल्स, दांतों और हॉर्मोन बैलेंस के लिए जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको ऐसे कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में बातएंगे, जो टेस्टी और हेल्दी दोनों है.

पनीर टिक्का

आप शाम के स्नैक्स में पनीर टिक्का खा सकते हैं, ये स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. पनीर कैल्शियम का एक बेहतरीन स्नोत है. ऐसे में आप पनीर टिक्का को तवे पर या एयर फ्रायर में कम तेल में बना सकते हैं. इसे आप हल्के मलासा और नींबू के रस के साथ परोस करते हैं. यह कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन का भी भरपूर होता है.

ड्राई फ्रूट्स और सीड्स

बादाम, अंजीर, खजूर, तिल और चिया सीड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होता है. ऐसे में आप इनका मिक्स तैयार करके, स्नैक के तौर पर खा सकते हैं. यह न सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि या फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भी भरपूर होता है.

वेज बेसन चीला

बेसन का चीला भा आप इस समय खा सकते हैं. बेसन प्रोटीन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है. वहीं अगर इसमें पालक, मेथी या धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियां मिला दी जाए, तो ये बेहद फायदेमंद हो जाता है. ये सब्जियां शरीर में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है. वहीं अगर इसे दही या हरी चटनी के साथ खाया जाए, तो यह और पौष्टिक हो जाता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.