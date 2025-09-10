शाम के नाश्ते को बनाएं हेल्दी, डाइट में शामिल करें ये 3 कैल्शियम से भरपूर चीजें
Advertisement
trendingNow12916967
Hindi Newsफूड

शाम के नाश्ते को बनाएं हेल्दी, डाइट में शामिल करें ये 3 कैल्शियम से भरपूर चीजें

Healthy Calcium Rich Snack: शाम का समय ऐसा समय होता है, जब इंसान स्नैक्स के नाम पर सबसे ज्यादा अनहेल्दी चीजें खा लेते हैं. ऐसे में इस वक्त को आप हेल्दी चीजें खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाम के नाश्ते को बनाएं हेल्दी, डाइट में शामिल करें ये 3 कैल्शियम से भरपूर चीजें

Calcium Rich Snack: शाम के समय अक्सर लोगों को तेज भूख लग जाती है और कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग होने लगती है, जिसके कारण लोग कई बार तला-भुना या अनहेल्दी खा लेते हैं. लेकिन अगर आप हेल्दी ईटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ हेल्दी खाने का ये बेस्ट टाइम है. ऐसे में अगर आप कैल्शियम से भरपूर चीजें खाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं, आपको बता दें, कैल्शियम न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि मसल्स, दांतों और हॉर्मोन बैलेंस के लिए जरूरी होता है. इस खबर में हम आपको ऐसे कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में बातएंगे, जो टेस्टी और हेल्दी दोनों है.  

 

पनीर टिक्का
आप शाम के स्नैक्स में पनीर टिक्का खा सकते हैं, ये स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. पनीर कैल्शियम का एक बेहतरीन स्नोत है. ऐसे में आप पनीर टिक्का को तवे पर या एयर फ्रायर में कम तेल में बना सकते हैं. इसे आप हल्के मलासा और नींबू के रस के साथ परोस करते हैं. यह कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन का भी भरपूर होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ड्राई फ्रूट्स और सीड्स 
बादाम, अंजीर, खजूर, तिल और चिया सीड्स जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होता है. ऐसे में आप इनका मिक्स तैयार करके, स्नैक के तौर पर खा सकते हैं. यह न सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि या फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भी भरपूर होता है. 

 

वेज बेसन चीला 
बेसन का चीला भा आप इस समय खा सकते हैं. बेसन प्रोटीन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत होता है. वहीं अगर इसमें पालक, मेथी या धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियां मिला दी जाए, तो ये बेहद फायदेमंद हो जाता है. ये सब्जियां शरीर में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है. वहीं अगर इसे दही या हरी चटनी के साथ खाया जाए, तो यह और पौष्टिक हो जाता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

calcium rich snacksHealthy Evening Snacks

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;