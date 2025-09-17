खाने के बाद कुछ मीठा खाने का होता है मन? अनहेल्दी शुगर नहीं, ट्राय करें ये 4 हेल्दी ऑप्शन

Sweet Cravings After Eating: काफी लोगों को हर रोज खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन होता है, जिसे शुगर क्रेविंग कहा जाता है. पर हर रोज मिठा के नाम पर मिठाई, चॉकलेट या आइसक्रीम खाना आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में ऐसी अन हेल्दी शुगर का ज्यादा खाने से आपक वेट गेन से लेकर डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है. इस खबर में हम आपको ऐसी 4 हेल्दी ऑप्शन्स बताएंगे, जो न केवल आपकी मीठे की क्रेविंग को शांत करती है, बल्किन पोषण से भरपूर भी होती हैं.

डार्क चॉकलेट

खाने के बाद होने वाली शुगर क्रेविंग में आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं. अगर आपको चॉकलेट पसंद हैं, तो मिल्क चॉकलेट के बजाय डार्क चॉकलेट खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. आपको बता दें, इसमें चीनी की मात्रा कम होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं. ऐसे में डार्क चॉकलेट खाने से आपकी मीठा खाने की क्रेविंग शांत हो जाती है और मूड भी बेहतर रहता है.

फ्रूट्स

फलों में नेचुरल शुगर होती है, जो आपकी लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती. ऐसे में शुगर की क्रेविंग होने पर आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं. सेब, केला, पपीता, आम और अंगूठ आपके शुगर की क्रेविंग को शांत करते हैं और आपके शरीर को फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी देते हैं. आप इन्हें दही के साथ मिलाकर एक हेल्दी डेजर्ट भी बना सकते हैं.

गुड़ और नट्स

अनहेल्दी शुगर के जगह पर आप गुड खा सकते हैं. गुड नेचुरल स्वीटनर है, जो आयरन और मिनरल्स से भरूर होते हैं. ऐसे में थोड़े से गुड़ के साथ मुट्ठी भर बादाम, अखरोट या काजू मिलाकर खाएं, इसे मीठा खाने की क्रेविंग मिटेगी और एनर्जी भी मिलेगी. खासकर सर्दियों में इसे खाना बेहद फायदेमंद होता है.

चिया सीड पुडिंग

चिया सीड पुडिंग एक हेल्दी स्वीट डिश है. यह चिया सीड्स को दूध या प्लांट-बेस्ट मिल्क में भिगोकर, उसमें शहद और फलों को मिलाकर बनाया जाता है. यह एक हेल्दी डेजर्ट है. यह टेस्टी होने के साथ-साथ ओमेगा-3, फाइबर और प्रोटीन से भी भरपूर होता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.