ये हैं वो 4 भारतीय शहर, जहां मिलते हैं बेस्ट स्ट्रीट फूड; हर गली में बसता है स्वाद का खजाना

Best Street Food in India: घूमने के साथ-साथ खाने का भी शौक है, तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. इस खबर में हम आपको भारत के उन 4 शहरों के बारे में बताएंगे, जहां हर गली में बेस्ट स्ट्रीट फूड मिलता है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:01 PM IST
Indian Street Food Cities: अगर आपको घूमना पसंद है और घूमने के साथ-साथ जगह-जगह का खाना भी ट्राई करना पसंद करते है, तो भारत आपके लिए बेस्ट जगह है. यहां के हर शहर की अपना-अपना टेस्ट, खुशबू और पहचान है. कहीं चटपटा स्ट्रीट फूड लोगों का दिल जीत लेता है, तो कहीं शाही अंदाज में बना खाना. भारत में कुछ ऐसे शहर भी हैं, जहां के स्ट्रीट फूड देश के साथ-साथ विदेश तक मशहूर हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको भारत के उन चार शहरों के बारे में बताएंगे..

 

दिल्ली 
भारत की राजधानी दिल्ली को स्ट्रीट फूड का दिल कहा जाता है. यहां की हर गली में आपको तरह-तरह के स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे. गलियों में मिलने वाले गोलगप्पे, चाट, आलू टिक्की, छोले भटूरे और पराठे दिल्ली की पहचान है. खासकर पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में मिलने वाला बटर चिकन, कबाब और निहारी लोग बड़े चाव से खाते हैं. दरअसल खाने के मामले में दिल्ली की खासियत ये हैं कि यहां पूरे भारत का अलग-अलग एक ही जगह पर मिल सकता है. 

लखनऊ
स्ट्रीट फूड के मामले में दूसरे नंबर पर नवाबों का शहर लखनऊ आता है. अपनी तहजीब के साथ-साथ लखनऊ शाही खाने के लिए भी जाना जाता है. यहां के खाने की बात करें तो, यहां का खाना ज्यादा तीखा नहीं होता, यहां बैलेंस्ड मसालों के साथ खाना बनाया जाता है. यहां लोगों को गलावटी कबाब, बिरयानी और कोरमा बेहद पसंद आता है. लखनऊ में घूमते हुए इन शाही स्वाद का अनुभव लेने बेहद खास होता है.

 

हैदराबाद
इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैदराबाद आता है. हैदराबादी बिरयानी यहां की दमदार और खुशबूदार बिरयानी में आते हैं. इसके अलावा यहां मिलने वाला हलीम, कबाब और मसालेदार ग्रेवी वाले डीश भी यहां खूब पसंद किए जाते हैं. इसके साथ-साथ उस्मानिया चाय और डबल का मीठा भी यहां लोग बेहद पसंद करते हैं. 

 

अमृतसर
देसी घी और दिल से बने खाने वाला अमृतसर इस लिस्ट में अगले नंबर पर है. यहां का खाना सादगी और स्वाद का एक परफेक्ट मेल है. यहां मिलने वाले छोले कुलचे, छोले भटूरे और मक्खन से भरी लस्सी का टेस्ट हर किसी का दिल जीत सकता है. वहीं यहां का खाना देसी घी में बना होता है, जो पेट के साथ-साथ मन को भी खुश कर सकता है. 

 

