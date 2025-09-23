व्रत में सभी नहीं खा सकते हैं साबूदाना! इन 4 लोगों को करना चाहिए परहेज, वरना हो सकती है समस्या
व्रत में सभी नहीं खा सकते हैं साबूदाना! इन 4 लोगों को करना चाहिए परहेज, वरना हो सकती है समस्या

Sabudana Side Effects: व्रत में लोग साबूदाना बड़े ही चाव से खाते हैं. यह सेहत के लिए अच्छा भी होता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए साबूदाना नुकसान भी कर सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को साबूदाना खाने से परहेज करना चाहिए.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:21 PM IST
व्रत में सभी नहीं खा सकते हैं साबूदाना! इन 4 लोगों को करना चाहिए परहेज, वरना हो सकती है समस्या

Sabudana Health Risks: नवरात्री की शुरुआत हो गई है. इस दौरान लोग 9 दिनों तक व्रत करते हैं. व्रत के दौरान साबूदाना खाना बेहद आम है. साबूदाने कि खिचड़ी, वड़ा, खीर जैसे व्यंजन व्रत में बड़े चाव से खाए जाते हैं. साथ ही साबूदाना व्रत के दौरान लोगों को स्वास्थय रखने का भी काम करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साबूदाना कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को साबुदाना खाने से परहेज करना चाहिए.

 

डायबिटीज के मरीज
साबूदाना खाने से डायबिटीज के मरीजों को परहेज करना चाहिए. साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे यह शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीज अगर साबूदाना खाते हैं, तो उनका ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है. इसलिए ऐसे मरीजों को व्रत में साबूदाना खाने से बचना चाहिए, या फिर डॉक्टर से सलाह लेकर ही साबूदाना खाना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

वेट लॉस
जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी साबूदाना एक सही ऑप्शन नहीं होता है. साबूदाने में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और कैलोरी ज्यादा होती है. ऐसे में इसके सेवन से पेट जल्दी भरता नहीं और बार-बार भूख लग सकती है. ऐसे में इसे खाने से ओवरइटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और वेट कम होने की बजाय बढ़ने लगता है. 

 

मजबूत डाइजेशन
साबूदाना बहुत भारी होता है, ऐसे में अगर आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर है, तो यह आपको गैस, अपच या पेट फूलने जैसी समस्याएं दे सकता है. व्रत के दौरान लोग अक्सर कम ही खाते हैं, ऐसे में पेट पहले से ही पेट सेंसिटिव रहता है. इसलिए कमजोर डाइजेशन वाले लोगों को साबूदाना खाने से परहेज करना चाहिए. 

 

हाई कोलेस्ट्रॉल
साबूदाना खुद ही कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है. लेकिन जब इसे डीप फ्राई करके खाया जाता है, जैसे साबूदाना वड़ा, तो उसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो जाती है. ऐसे में हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग अगर ऐसे तले हुए स्नैक्स खाते हैं, तो यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में उबला या हल्का पकाया हुआ ही साबूदाना खाना चाहिए, या परहेज करना चाहिए. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

