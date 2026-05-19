5 स्टार होटल जैसी चाय बनाने का बेस्ट तरीका, घर पर यू बनाएं 1000 रुपये वाली चाय

दुनियाभर के देशों में लोगों को चाय पीना बेहद पसंद है. भारतीय लोग तो सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत चाय के कप से करते हैं. सुबह-सुबह एक कप अच्छी चाय मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है. लेकिन अच्छी चाय बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है. हम आपको 5 स्टार होटल स्टाइल चाय घर पर बनाना सिखाएंगे. आइए जानते हैं घर पर टेस्टी चाय कैसे बनाएं.

चाय बनाने के लिए जरूरी सामग्री

चाय बनाने के लिए एक छोटा बर्तन, पानी, चाय पत्ती, दूध, चीनी, इलायची या अदरक लें.

चाय बनाने का तरीका

अब एक बर्तन में थोड़ा पानी डालकर इसे उबलने के लिए रख दें. पानी जब उबल जाए तो इसमें चाय पत्ती डाल दें. जब चाय पत्ती अपना रंग छोड़ने लग जाए तो फिर आप इसमें दूध डाल दें. इसके बाद दूध को उबलने दें. इसके बाद इसमें चीनी डाल दें. इसके अलावा आप इलायची और अदरक को डाल दें. चाय को फिर से उबलने दें. इसके बाद आप चाय को छान सकते हैं.

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लीजिए आपकी टेस्टी चाय बनकर तैयार है. आप इस चाय को नमकीन और बिस्कुट के साथ परोस सकते हैं. नमकीन और बिस्कुट के साथ चाय का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है. आप शाम के समय अगर चाय पीते हैं तो चाय के साथ नमकीन और बिस्कुट का सेवन कर सकते हैं.