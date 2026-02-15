घर से दूर रहते हैं? मां के हाथ का स्वाद चाहिए तो घर पर बनाएं 'अचारी दाल', फटाफट नोट कर लें रेसिपी

Achari Dal Recipe: पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से दूर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मां के हाथों के खाने की याद आती है. मां के हाथ का सादा दाल-चावल भी किसी दावत से कम नहीं लगता. अगर आप भी वहीं घर का खाना मिल कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको देसी स्वाद वाली अचारी दाल बनाना का आसान तरीका बताएंगे. इसका खट्टा-तीखा और मालेदार टेस्ट आपको सीधे घर की रसोई की याद दिला देगा.

अचारी दाल बनाने के लिए सामग्री

अचारी दाल बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है. इसमें 1 कप तूर या अरहर दाल, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटा चम्मच सौंफ, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी, 2 सूखी लाल मिर्च, बारीर कटा 1 प्याग, कटा हुआ 1 टमाटर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, नमक स्वादानुसार.

कैस बनाएं अचारी दाल?

अचारी दाल बनाने के लिए सबसे पहले दाल को धोकर कुकर में हल्की और नमक डालकर 3-4 सीटी आने तक पका लें. इसके बाद एक पैन में सरसों का तेल गर्म करें, अब जब तेल हल्का धुआं छोड़ने लगे तो फ्लेम स्लो कर दें. फिर इसमें सरसों, जीरा, मेथी, सौंफ और कलौंजी डालें. मसालों के चटकते ही सूखी लाल मिर्च और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद टमाटर और लाल मिर्च पाउडर डालें और मसाला अच्छे से पकाएं. जब मसाला तेल छोड़ने लगे, तब उबली हुई दाल इसमें मिलाएं. अगर आपको लगे तो थोड़ा पानी डालकर 5-7 मिनट तक उबाल लें. आपकी स्वादिष्ट अचारी दाल तैयार है.

कैसे करें सर्व?

अचारी दाल की सही रेसिपी जानना जितना जरूरी है, उनकी ही इसे सर्व करने का सही तरीका जानना जरूरी है. अचारी दाल को गर्मा-गर्म चावल, जीरा राइस या रोटी के साथ परोसें. इसके बाद ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल दें. इससे स्वाद दोगुना हो जाएगा.