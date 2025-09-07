ये क्या! समीरा रेड्डी ने काबूली चने से कैसे बना डाला चॉकलेट ट्रफल? आप भी जानें सिंपल और टेस्टी रेसेपी
ये क्या! समीरा रेड्डी ने काबूली चने से कैसे बना डाला चॉकलेट ट्रफल? आप भी जानें सिंपल और टेस्टी रेसेपी

एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने काबुली चने से बनी एक शानदार चॉकलेट ट्रफल रेसिपी शेयर की है, जिससे एक बार घर में तैयार करके जरूर देखना चाहिए. क्योंकि इसमें मार्केट की तरह मिलावट और पुराना होने का डर नहीं रहता.

Sep 07, 2025
ये क्या! समीरा रेड्डी ने काबूली चने से कैसे बना डाला चॉकलेट ट्रफल? आप भी जानें सिंपल और टेस्टी रेसेपी

Sameera Reddy Chocolate Truffle With Kabuli Chana Recipe: एक्ट्रेस समीरा रेड्डी भले ही इस वक्त ज्यादा फिल्में नहीं कर रही हों, लेकिन वो इंस्टाग्राम के जरिए अपने दर्शकों से जुड़ी रहती हैं. रेसिपीज और मेकअप टिप्स से लेकर सेहत से जुड़ी सलाह तक, वो रेगुलरली फैंस के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियां शेयर करती हैं. अपने लेटेस्ट पोस्ट में, उन्होंने काबूली चने से बनी एक टेस्टी चॉकलेट ट्रफल रेसिपी बताई है, जिसे आपको जरूर आजमाना चाहिए.

खाने से रोक पाना मुश्किल
समीरा ने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, "काबुली चना चॉकलेट ट्रफल! मेरे बच्चे भी इसे खाने से खुद को नहीं रोक पाए! डेजर्ट में काबुली चना? सुनने में अजीब लगता, लेकिन इसका टेस्ट अनरियल है. मैं आपको चुनौती देती हूं कि आप इसे पसंद न करें," 

ये रही उनकी रेसिपी
ब्लेंडिंग के लिए जरूरी चीजें
-200 ग्राम उबले और छिलके उतारे हुए काबुली चने
-2 बड़े चम्मच कोको पाउडर
-6 बड़े कटे हुए खजूर
-1 बड़ा चम्मच पीनट बटर

ब्लेंड करने के बाद क्या करें?
-मिक्सचर को सॉफ्ट आटे में बाइंड करने के लिए 2 बड़े चम्मच शहद मिलाएं.
-आटे को छोटे-छोटे गोल आकार में बेल लें.
-हर गोले को पिघली हुई चॉकलेट में डुबोएं.
-25 मिनट तक जमने तक फ्रीज करें.

इसको पसंद करने की वजह
-सबकुछ असली है, पौष्टिक सामग्रियों से बना हुआ है
- मीठा, सॉफ्ट और बिना ज्यादा परेशानी उठाए बना सकते हैं
-जब आपको चॉकलेट खाने की तलब हो, लेकिन चीनी खाने से बचना हो, तो यह बिल्कुल सही है

समीरा रेड्डी आखिर में कहती हैं, "कोई बड़ा न्यूट्रीशन क्लेम नहीं करती हूं, बस ट्रफल की भरपूर एनर्जी. एक बार चखने पर आपको हैरानी होगी कि कैसे काबुली चने एक टेस्टी, सॉफ्ट डेजर्ट में बदले जा सकते हैं. इसे एक बार आजमाएं.

कौन हैं समीरा रेड्डी?
समीरा रेड्डी बीते जमाने की एक्ट्रेस हैं जो हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपने काम कर चुकी हैं. उन्होंने 2002 की फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थीऔर अब वो हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'चिमनी' (Chimni) से कमबैक करने वाली हैं, जो 2025 में ही रिलीज होगी.

