बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है बड़ी इलायची, जानें इसके जबरदस्त फायदे

Badi Elaichi ke Fayde: बिरयानी, पुलाव या किसी मसालेदार सब्जी को बनाने के लिए बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है. इसके इस्तेमाल से खाने में स्वाद और खुशबू बढ़ता है. लेकिन आपका बता दें, स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ-साथ बड़ी इलायची सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. खासकर आयुर्वेद में इसकी बड़ी खासियत है. औषधीय गुणों से भरपूर बड़ी इलायची कई बीमारियों से बचाव करती है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.

बेहतर डाइजेशन

बड़ी इलायची डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करती है. इसमें ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं, जो गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करने का काम करता है. इसके साथ-साथ अगर भारी खाना खाने के बाद, पेट में जलन या भारीपन महसूस हो तो बड़ी इलायची चबाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

सांस से जुड़ी समस्याएं

सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए भी यह फायदेमंद है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सांस की नली को साफ करने में मददगार है. इसके साथ-साथ इससे अस्थमा, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं से राहत पाया जा सकता है. वहीं सर्दी-जुकाम में भी इसकी चाय पीने से आराम मिलता है. इसके इस्तेमाल से बलगम आराम से बाहर निकला जाता है.

हार्ट को मजबूत

पोषक तत्वों से भरपूर बड़ी इलायची में एंटीऑक्सिडेंट और पोटैशियम पाए जाते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद होता है. इसके सेवन के ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैलेंस रहता है. ऐसे में यह हार्ट की बीमारियों के खतरे को टाल टाल सकता है.

मुंह की दुर्गंध

बड़ी इलायची में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके सेवन से मुंह की बदबू खत्म होती है और ओरल हेल्थ भी बेहतर होता है. साथ ही इससे मुंह फ्रेश रहता है और सांस से बदबू नहीं आती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.