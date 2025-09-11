बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है बड़ी इलायची, जानें इसके जबरदस्त फायदे
Advertisement
trendingNow12918458
Hindi Newsफूड

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है बड़ी इलायची, जानें इसके जबरदस्त फायदे

Black Cardamom Benefits: खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ बड़ी इलायची सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. औषधीय गुणों से भरपूर बड़ी इलायची कई बीमारियों से बचाव करती है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है बड़ी इलायची, जानें इसके जबरदस्त फायदे

Badi Elaichi ke Fayde: बिरयानी, पुलाव या किसी मसालेदार सब्जी को बनाने के लिए बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है. इसके इस्तेमाल से खाने में स्वाद और खुशबू बढ़ता है. लेकिन आपका बता दें, स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ-साथ बड़ी इलायची सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. खासकर आयुर्वेद में इसकी बड़ी खासियत है. औषधीय गुणों से भरपूर बड़ी इलायची कई बीमारियों से बचाव करती है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे. 

 

बेहतर डाइजेशन 
बड़ी इलायची डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करती है. इसमें ऐसे नेचुरल तत्व पाए जाते हैं, जो गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करने का काम करता है. इसके साथ-साथ अगर भारी खाना खाने के बाद, पेट में जलन या भारीपन महसूस हो तो बड़ी इलायची चबाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सांस से जुड़ी समस्याएं
सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए भी यह फायदेमंद है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सांस की नली को साफ करने में मददगार है. इसके साथ-साथ इससे अस्थमा, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं से राहत पाया जा सकता है. वहीं सर्दी-जुकाम में भी इसकी चाय पीने से आराम मिलता है. इसके इस्तेमाल से बलगम आराम से बाहर निकला जाता है. 

 

हार्ट को मजबूत
पोषक तत्वों से भरपूर बड़ी इलायची में एंटीऑक्सिडेंट और पोटैशियम पाए जाते हैं, जो हार्ट के लिए फायदेमंद होता है. इसके सेवन के ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैलेंस रहता है. ऐसे में यह हार्ट की बीमारियों के खतरे को टाल टाल सकता है.

 

मुंह की दुर्गंध
बड़ी इलायची में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके सेवन से मुंह की बदबू खत्म होती है और ओरल हेल्थ भी बेहतर होता है. साथ ही इससे मुंह फ्रेश रहता है और सांस से बदबू नहीं आती है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

black cardamom benefitsbadi elaichi ke fayde

Trending news

छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
;