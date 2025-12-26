Advertisement
trendingNow13054717
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

खांसी-जुकाम से मिलेगा आराम, बस डाइट में शामिल करें आंवला और अदरक का मुरब्बा!

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा और बदलते तापमान का हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है. गले में खराश और खांसी की समस्या से बचाव के लिए आप आंवला कैंडी और अदरक का मुरब्बा खा सकते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खांसी-जुकाम से मिलेगा आराम, बस डाइट में शामिल करें आंवला और अदरक का मुरब्बा!

सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं और बदलते तापमान हमारी सेहत पर असर डालते हैं. गले में खराश, खांसी, जुकाम और पेट की समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में अगर हम कुछ प्राकृतिक चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें तो ये बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं. इसी कड़ी में, आंवला कैंडी और अदरक का मुरब्बा हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं.

आंवला विटामिन सी का खजाना 
आयुर्वेद और विज्ञान दोनों इस बात को मानते हैं कि छोटी-छोटी स्वादिष्ट चीजें हमारे शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने और ठंड के मौसम में सेहत को बनाए रखने में कारगर हैं.
विज्ञान के अनुसार, आंवला, जिसे भारतीय किस्म का नारंगी फल भी कहते हैं, विटामिन सी का खजाना है. यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर से हानिकारक फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं और सेहत को स्वस्थ रखते हैं.

आंवला कैंडी पेट के लिए फायदेमंद 
वहीं, आयुर्वेद में आंवला को 'रसायन' माना गया है. इसका नियमित सेवन खांसी, जुकाम और गले की खराश से राहत दिलाता है. इसके अलावा, यह पेट की सेहत के लिए भी लाभकारी है. बच्चों और बड़ों दोनों को आंवला कैंडी के रूप में खाने से स्वाद मिलता है, जो शरीर को गर्म रखता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अदरक का मुरब्बा के फायदे 
अदरक का मुरब्बा भी सर्दियों में सेहत का साथी है. अदरक के भीतर मौजूद जिंजरॉल नामक तत्व शरीर में सूजन को कम करने, रक्त संचार को बेहतर बनाने और पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, अदरक शरीर को अंदर से गर्म रखता है. सर्दियों में अदरक का मुरब्बा खांसी, गले की खराश, सर्दी और पेट की गैस जैसी समस्याओं में आराम देता है.

आंवला कैंडी के फायदे 
आंवला कैंडी और अदरक का मुरब्बा इम्युनिटी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हृदय के स्वास्थ्य को बनाए रखने, थकान को कम करने और शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में भी मददगार हैं. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये सर्दियों में पोषण का बेहतरीन स्रोत हैं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? चुनाव से पहले शरद-अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां
Maharashtra politics
फिर एक हो जाएंगे चाचा-भतीजे? चुनाव से पहले शरद-अजीत पवार की बढ़ रही नजदीकियां
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
jammu kashmir news hindi
घाटी में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल मुस्तैद
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच