सेहत का खजाना है आंवला-नारियल की चटनी, मिनटों में हो जाएगी तैयार; नोट कर लें रेसिपी

Amla Nariyal Chutney Recipe: सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है. मार्केट में सर्दियों में मिलने वाली फल-सब्जियां मिलने लगी हैं. इस मौसम में आंवले की मांग भी बढ़ जाती है. आंवला सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आमतौर पर आंवले को अचार, मुरब्बा या कैंडी के रूप में खाया जाता है, लेकिन इस खबर में हम आपको आंवले की चटपटी चटनी के बारे में बताएंगे, टेस्टी होने के साथ-साथ ये चटनी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. चटनी को आप रोटी, चावल, पराठे या डोसा का खा सकते हैं. इस खबर में हम आपको आंवले की चटनी की रेसिपी और उसके फायदे बताएंगे.

आंवला-नारियल चटनी के फायदे

विटामिन C से भरपूर आंवला इम्युनिटी बूस्ट करता है. वहीं नारियल में हेल्दी फैट, फाइबर और मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण आंवले और नारियल की चटनी पोषक गुणों से भरपूर होती है. ये चटनी टेस्ट के साथ-साथ शरीर को एनर्जी और गर्मी देने का काम करती है. इसलिए सर्दियों में इस चटनी को लोग खाना पसंद करते हैं.

आंवला-नारियल चटनी रेसिपी

आंवला और नारियल की चटनी बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती है. इसे बनाने के लिए 4 से 4 आंवला (बीज निकालकर), 1 कप कद्दूकस नारियल, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, आधा कप धनिया पत्ता, नमक स्वादनुसार, पानी की जरूरत होती है.

कैसे बनाएं?

चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले आंवला को अच्छी तरह धोकर उसका बीज निकला लें और छोटे टुकड़ों में काट लें. अब मिक्सर जार में कद्दूकस नारियल, कटा हुआ आंवला, हरी मिर्च, अदरक और धनिया पत्ते डालें. इसके बाद इसमें नाम और थोड़ा पानी डालकर इसे दानेदार टेक्सचर में पीस लें. स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू का रस भी मिल सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.