इस बार नए रेसिपी से बनाएं आंवले का मुरब्बा, बिना गुड़ या शक्कर... 10 मिनट में हो जाएगा तैयार!

Easy Amla Murabba Recipe: मौसम बदला रहा है और सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में आंवले का सेवन बढ़ गया है. आयुर्वेद में आंवले को सेहत का खजाना माना गया है. विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर आंवला सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आंवले को कई तरह से खाया जा सकता है. कुछ लोग कच्चा आंवला खा लेते हैं, तो कुछ आंवले का मुरब्बा या अचार खाना पसंद करते हैं. लेकिन सर्दियों में आंवले का मुरब्बा (Amle Ka Murabba) काफी लोगों को खाना पसंद आता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके बनाने का तरीका बताएंगे, खास बात ये है कि इस रेसिपी में हम बिना गुड़ या शक्कर के आंवले का मुरब्बा बनाएंगे और वो भी केवल 10 मिनट में...

सेहत का खजाना है आंवला

इम्युनिटी बूस्ट करने के साथ-साथ आंवला शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने का काम करता है. इसमें विटामिन C की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो सर्दी-जुकाम से बचाव करता है. इसके साथ-साथ यह स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है. वहीं आंवला बालों के लिए भी अच्छा होता है, यह बालों को जड़ों से मजबूती देता है और डाइजेशन सिस्टम को भी दुरुस्त करता है. इसमें एंटी-एंजिंग गुण होते हैं, जो झुर्रियों को कम करते स्किन को जवा दिखने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना शक्कर या गुड़ के कैसे बनाएं मुरब्बा

इस खबर में हम आपको बिना शक्कर या गुड़ के आंवले का मुरब्बा बनाने का तरीका बताएंगे. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसे में मुरब्बा मीठा कैसे बनेगा, तो आपको बता दें, मुरब्बे को मीठा बनाने के लिए आप शहद या खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मुरब्बे को नेचुरल मिठास देगा और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी हानिकारक नहीं होगा. इससे स्वाद भी बनेगी और सेहत भी.

आंवले का मुरब्बा बनाने की रेसिपी (amle ka murabba recipe in hindi)

आंवले को आप झटपट तैयार किया जा सकता है. इस आसान रेसिपी से आप आंवले के मुरब्बे को लगभग 10 मिनट में बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत पड़ती है. जैसे- 250 ग्राम आंवला, 5 से 6 खजूर(बीच निकालकर छोटे टुकड़ों में कटे हुए), 2 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून नींबू का रस, चुटकीभर काला नमक.

आंवले का मुरब्बा का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर हल्का उबाल लें, जिससे वे मुलाबय हो जाए. इसके बाद इन्हें ठंडा करके टुकड़ों में काट लें. अब एक नॉन-स्टिक पैन में खजूर के टुकड़े डालें और थोड़ा पानी डालकर हल्का पकाएं. जब खजूर नर्म हो जाए, तो आंवला डालें और 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएं. इसके बाद गैस बंद करके, शहद और नींबू का रस मिला लें. अब ठंडा होने पर कांच के जार में स्टोर करके फ्रिज में रख लें. रोजाना 1 से 2 चम्मच मुरब्बा का सेहत का करें. आपको बता दें, इसे सुबह खाली पेट खाना बेहतर होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.