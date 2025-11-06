Advertisement
trendingNow12990847
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

इस बार नए रेसिपी से बनाएं आंवले का मुरब्बा, बिना गुड़ या शक्कर... 10 मिनट में हो जाएगा तैयार!

Amla Murabba Recipe: ठंड की शुरुआत हो गई है, तो कब बना रहे हैं आंवले का मुरब्बा? अगर इस बार आप बिना गुड़ या शक्कर के आंवले का मुरब्बा बनाना चाह रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको इसे बनाने की रेसिपी बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस बार नए रेसिपी से बनाएं आंवले का मुरब्बा, बिना गुड़ या शक्कर... 10 मिनट में हो जाएगा तैयार!

Easy Amla Murabba Recipe: मौसम बदला रहा है और सर्दियों की शुरुआत हो गई है. ऐसे में आंवले का सेवन बढ़ गया है. आयुर्वेद में आंवले को सेहत का खजाना माना गया है. विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर आंवला सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आंवले को कई तरह से खाया जा सकता है. कुछ लोग कच्चा आंवला खा लेते हैं, तो कुछ आंवले का मुरब्बा या अचार खाना पसंद करते हैं. लेकिन सर्दियों में आंवले का मुरब्बा (Amle Ka Murabba) काफी लोगों को खाना पसंद आता है. ऐसे में इस  खबर में हम आपको इसके बनाने का तरीका बताएंगे, खास बात ये है कि इस रेसिपी में हम बिना गुड़ या शक्कर के आंवले का मुरब्बा बनाएंगे और वो भी केवल 10 मिनट में... 

 

सेहत का खजाना है आंवला
इम्युनिटी बूस्ट करने के साथ-साथ आंवला शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने का काम करता है. इसमें विटामिन C की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो सर्दी-जुकाम से बचाव करता है. इसके साथ-साथ यह स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है. वहीं आंवला बालों के लिए भी अच्छा होता है, यह बालों को जड़ों से मजबूती देता है और डाइजेशन सिस्टम को भी दुरुस्त करता है. इसमें एंटी-एंजिंग गुण होते हैं, जो झुर्रियों को कम करते स्किन को जवा दिखने में मदद करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बिना शक्कर या गुड़ के कैसे बनाएं मुरब्बा
इस खबर में हम आपको बिना शक्कर या गुड़ के आंवले का मुरब्बा बनाने का तरीका बताएंगे. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसे में मुरब्बा मीठा कैसे बनेगा, तो आपको बता दें, मुरब्बे को मीठा बनाने के लिए आप शहद या खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मुरब्बे को नेचुरल मिठास देगा और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी हानिकारक नहीं होगा. इससे स्वाद भी बनेगी और सेहत भी. 

 

आंवले का मुरब्बा बनाने की रेसिपी (amle ka murabba recipe in hindi)
आंवले को आप झटपट तैयार किया जा सकता है. इस आसान रेसिपी से आप आंवले के मुरब्बे को लगभग 10 मिनट में बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत पड़ती है. जैसे- 250 ग्राम आंवला, 5 से 6 खजूर(बीच निकालकर छोटे टुकड़ों में कटे हुए), 2 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून नींबू का रस, चुटकीभर काला नमक. 

 

आंवले का मुरब्बा का तरीका
इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर हल्का उबाल लें, जिससे वे मुलाबय हो जाए. इसके बाद इन्हें ठंडा करके टुकड़ों में काट लें. अब एक नॉन-स्टिक पैन में खजूर के टुकड़े डालें और थोड़ा पानी डालकर हल्का पकाएं. जब खजूर नर्म हो जाए, तो आंवला डालें और 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएं. इसके बाद गैस बंद करके, शहद और नींबू का रस मिला लें. अब ठंडा होने पर कांच के जार में स्टोर करके फ्रिज में रख लें. रोजाना 1 से 2 चम्मच मुरब्बा का सेहत का करें. आपको बता दें, इसे सुबह खाली पेट खाना बेहतर होता है.  

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

amla murabbaAmla murabba recipe

Trending news

सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
anunay sood
फेमस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, परिवार ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी सूचना
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
Kashmir First Snowfall
बर्फ से ढकी कश्मीर घाटी, गुलमर्ग में जमी कई इंच बर्फ; IMD ने जारी किया अलर्ट
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
DNA
चीन-PAK के साथ महाभारत हुई तो अब जंग में 'विष्णु' और 'अभिमन्यु' भी उतरेंगे
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
DNA
गोवा के बीच पर पाकिस्तान जिंदाबाद! क्या अब यहां भी पहुंच गया PAK प्रेमी गैंग
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
India Pakistan News in Hindi
ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद कश्मीर में फिर 'साजिश' का साया; ISI ने बनाया प्लान
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
Mount Kailash
माउंट एवरेस्ट से नीचा, फिर भी अजेय; आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया कैलाश पर्वत पर?
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
west bengal news in hindi
पेड़ से बांध दो BJP नेताओं को और...TMC विधायक असीमा के बयान से गरमाई बंगाल की सियासत
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस
Khesari Lal Yadav
RJD के टिकट पर लड़ रहे खेसारी का मुंबई में टूटेगा 'घर', मिला अवैध निर्माण का नोटिस