राधा अष्टमी पर श्रीजी को लगाएं बादाम और नारियल की बर्फी का पसंदीदा भोग, जानें आसान रेसिपी

Badam Nariyal Barfi Recipe हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी पड़ती है. इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त की है. यह दिन श्रीजी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. माना जाता है कि इस विवाहित महिलाएं संतान और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं. जन्माष्टमी की तरह भी राधाष्टमी का विशेष महत्व होता है. इस दिन राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा-पाठ करते हैं. श्री जी के लिए आप नारियल और बादाम की बर्फी का भोग चढ़ा सकते हैं आइए जानते हैं बादाम और नारियल की बर्फी बनाने का तरीका.

बादाम और नारियल बर्फी बनाने की सामग्री

एक कप बादाम ( छिला हुआ)

नारियल (कद्दूकस किया हुआ)

1 कप चीनी

आधा कप दूध

दो बड़े चम्मच घी

इलायची पाउडर

बारीक कटा हुआ बादाम

बर्फी बनाने का तरीका

सबसे पहले बादाम को रातभर पानी में भिगो दें. इसके बाद बादाम को छील लें.

इस बादाम को हल्का दरदरा पीस लें

अब एक कड़ाही में घी गर्म करें, इसके बाद इसमें बादाम का पेस्ट डालकर 4 से 5 मिनट बाद इसे धीमी आंच पर भून लें.

अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और दूध डालें

इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएं.

इसमें चीनी डालें. जब मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए इसे चलाते रहें.

इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लें.

अब थाली लें, थाली में घी फैला दें. अब बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम को डालकर हल्का सा दबा दें.

इसके बाद इसे बर्फी की शेप में काट लें.

