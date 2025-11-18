सर्दियों में गर्म रहने के लिए जरूर खाएं 'बाजरे का खिचड़ा', स्वाद और सेहत में जबरदस्त है राजस्थान की ये डिश

Bajra Khichda: सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो गई है. ठंड से बचने के लिए लोग अपनी डाइट में भी बदलाव करते हैं. ऐसे ही एक व्यंजन के बारे में बताउंगी, जो टेस्ट के साथ-साथ बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करता है, ये व्यंजन है बाजरे की खिचड़ी. ये व्यंजन ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरों में भी काफी लोकप्रिय हो चुका है. पोषण, स्वाद और पाचन के लिए फायदेमंद बाजरे का खिचड़ा, हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है.

बाजरे का खिचड़ा के फायदे

सर्दियों में शरीर को ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जो बॉडी को अंदर से गर्माहट देने के साथ-साथ एनर्जी भी बनाए रखें. ऐसे में बाजरे में वो सारे गुण होते हैं, जो ठंड के लिए इसे बेस्ट बनाता है. फाइबर, आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर बाजरा शरीर को ताकत देते के साथ-साथ पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. वहीं जब इसे घी और दाल के साथ पकाया जाता है, तो ये खिचड़ा बेहद स्वादिष्ट लगता है और सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसलिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, इस मौसम में सभी को ये खिचड़ा खिलाया जाता है.

राजस्थान की डिश

आपको बता दें, ये राजस्थान की डिश है. यहां सदियों से प्रमुख व्यंजनों में बाजरे का खिचड़ा रहा है. पुराने समय में किसान खेतों में लंबा काम करते थे. ऐसे में इन्हें खाने में खाते थे, जो ताकत देने के साथ-साथ शरीर को गर्माहट देने का भी काम करता है.

कैसे बनाएं बाजरे का खिचड़ा?

बाजरे का खिचड़ा बनाने के लिए मुख्य तौर से बाजरे का दलिया और मूंग दाल का इस्तेमाल किया जाता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले दाल और बाजरे को घी, हल्के मसालों और पानी के साथ मीडियम आंच पर पकाएं. वहीं कई जगहों पर स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें अदरक, लहसुन, प्याज या सब्जियों भी डाली जाती हैं. पक जाने पर यह गाढ़ा, सुगंधित और हल्का मसालेदार हो जाता है. इसके बाद ऊपर से इसमें घी डालें, इससे खिचड़ा बढ़ जाता है. राजस्थान में इसे अक्सर गुड़ के साथ खाया जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.