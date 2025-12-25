भूल जाएं आलू-गोभी, इस विंटर ट्राई करें इस 'सुपरफूड' साग के पराठे; नोट कर लें रेसिपी

Bathua Paratha Benefit: सर्दियों के मौसम में तरह-तरह की साग-सब्जियां बाजार में आने लगती हैं. वहीं हरी पत्तेदार सब्जियों में बथुआ का एक खास स्थान है. बथुआ स्वाद में अच्छा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. बथुआ से बने कई डिश लोग खाना पसंद करते हैं. इनमें से एक 'बथुआ का पराठा' है, जो कि खासकर उत्तर भारत में बड़े ही चाव से खाया जाता है. इसे बनाना बेहद आसान है और यह आपके पूरे परिवार के लिए पौष्टिक भोजन में शामिल है. इस खबर में हम आपको इसे फायदे और इसे बनाने की रेसिपी बताएंगे...

कैसे बनाएं बथुआ के पराठे?

बथुआ के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले ताजा बथुआ लें और उसे अच्छी तरह धो लें. इसके बाद बथुआ को बारीक काट लें. अब एक बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें कटा हुआ बथुआ, थोड़ा नमक, अजवाइन, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डालें. अब आटे को गूंथ कर 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इसके बाद लोइयां बनाकर पराठे बेल लें. तवे को गर्म करें घी या तेल में सुनहार पराठा बना लें. अब इस गर्मागर्म बथुए के पराठे को दही या मक्शन के साथ परोसें.

बेहतर डाइजेशन

फाइबर से भरपूर बथुआ डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसे डाइट में शामिल करने से कब्ज, गैस और पेट में भारीपन जैसी डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है. इसके साथ-साथ यह आंतों की सफाई में भी मददगार है.

खून की कमी

बथुआ में आयरन भी पाया जाता है. ऐसे में यह बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मददगार है. इसलिए महिलाओं और बच्चों को बथुआ के पराठे खाने की सलाह ज्यादा दी जाती है. ये बॉडी को ताकत देने के साथ-साथ थकान-कमजोरी को भी दूर करने में मददगार है.

इम्यूनिटी बूस्टर

विटामिन-मिनरल्स से भरपूर बथुआ शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मददगार है. वहीं सर्दियों में इसे डाइट में शामिल करने से सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से बचाव होता है. साथ ही बॉडी अंदर से मजबूत बनता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.