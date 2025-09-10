इन लोगों को नहीं खाना चाहिए चुकंदर, वरना बढ़ सकती है सेहत से जुड़ी ये समस्या
इन लोगों को नहीं खाना चाहिए चुकंदर, वरना बढ़ सकती है सेहत से जुड़ी ये समस्या

Beetroot Side Effects: पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने से नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किसे चुकंदर खाने से परहेज करना चाहिए. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:35 PM IST
इन लोगों को नहीं खाना चाहिए चुकंदर, वरना बढ़ सकती है सेहत से जुड़ी ये समस्या

Beetroot: चुकंदर यानी बीटरूट सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर में आयरन, फोलिक एसिड, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी को कई सेहत से जुड़ी समस्याओं से बचाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों को चुकंदर खाने से नुकसान हो सकता है. जी हां, सुपरफूड चुकंदर कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए. 

 

किडनी स्टोन
किडनी स्टोर के मरीजों को चुकंदर खाने से परहेज करना चाहिए. इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी स्टोन की समस्या पैदा कर सकता है. ऐसे में किसी आपको पहले से ही पथरी की शिकायत है, तो इसे खाने से परहेज करें. इससे समस्या और बड़ सकती है. आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह से सीमित मात्रा में खा सकते हैं. 

लो ब्लड प्रेशर
लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी चुकंदर खाने से बचना चाहिए. इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करने का काम करता है. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है. लेकिन जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकयत होता है, उन्हें इसे कम खाना चाहिए या परहेज ही करना चाहिए. ऐसे लोगों को इसका ज्यादा सेवन करने से चक्कर आना, कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है. 

 

डायबिटीज के मरीज
चुकंदर में नेचुरल शुगर पाया जाता है. ऐसे में शुगर के मरीज अगर इसे ज्यादा खाते हैं तो यह उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है. इसे ज्यादा खाने से शुगर लेवल बढ़ सकता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को चुकंदर का सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है. 

 

एलर्जी या स्किन रिएक्शन
कुछ लोगों को चुकंदर से एलर्जी होती है, या उन्हें इसे खाकर स्किन रिएक्शन हो जाता है. ऐसे में अगर आपको भी इसे खाने से स्किन पर खुजली, लाल चकत्ते, सूजन या सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो इसे खाने से परहेज करें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

