सुबह के नाश्ते के लिए बेस्ट है 'चुकंदर का चीला', कम तेल में करें तैयार; स्वाद के साथ हेल्थ के लिए भी है फायदेमंद

Beetroot Cheela Recipe: स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल 'चुकंदर का चीला' है, ये एक सुपरफूड नाश्ता है, जो आपकी बॉडी में आयरन की कमी को दूर कर आपको दिन भर एनर्जेटिक रखता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:54 PM IST
सुबह के नाश्ते के लिए बेस्ट है 'चुकंदर का चीला', कम तेल में करें तैयार; स्वाद के साथ हेल्थ के लिए भी है फायदेमंद

Beetroot Cheela Recipe: दिनभर का सबसे जरूरी मील सुबह का नाश्ता होता है. ऐसे में सुबह का नाश्ता पौष्टिक होना जरूरी है, जिससे दिनभर आपको एनर्जी महसूस होगा. ऐसे में चुकंदर का चीला एक बेहतरीन ऑप्शन है. ये न सिर्फ देखने में आकर्षक होता है, बल्कि पौष्टिक भी होता है. आजकर लोग पारंपरिक नाश्ते से हटकर कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं और चुकंदर का चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस खबर में हम आपको इसे बनाने का तरीका बताएंगे. 

 

सेहत के लिए फायदेमंद है चुकंदर का चीला
पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर में आयरन, फाइबर, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. ऐसे इसका चीला बनाकर खाना शरीर को एनर्जी देता है. ये खून की कमी को दूर करता है और डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत बनाता है. अग आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं या दिनभर एक्टिव रहना चाहते हैं, तो ये नाश्ता आपके लिए बेहद फायदेमंद है. आप बेसन या गेहूं के आटे के साथ चुकंदर का चीला बना सकते हैं, इससे पेट लंबे समय तक रहा रहता है. 

चुकंदर के चीले फायदे
कई लोगों को लगता है कि हेल्दी खाना फीका होता है, लेकिन चुकंदर का चीला इसे आपकी सोच बदल सकता है. इसमें हल्का मिठास होती है, जो मसालों के साथ मिलकर शानदार टेस्ट देता है. वहीं हरी मिर्च, अदरक, जीरा और धनिया डालने से इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है. आप इसे दही, हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसे, जिससे नाश्ता और भी ज्यादा मजेदार बन जाता है. 

 

कैसे बनाएं चुकंदर का चीला?
चुकंदर के चीले को आसानी से कम चीजों के साथ बनाया जा सकता हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले बस चुकंदर को कद्दूकस करें, आटे में मिलाएं, मसाले डालें और तवे पर सेंक लें. इसके बाद 15 से 20 मिनट में तैयार होने वाला ये नास्ता खासतौर पर उन लोगों के लिए बेस्ट है, जिसके पास सुबह समय कम होता है. इसे आप टिफिन में भी पैक क सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

Beetroot Cheela RecipeHealthy Breakfast Recipe

