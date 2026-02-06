पति के लिए बनाएं टेस्ट और हेल्दी बीटरूट पराठा, जानें 5 मिनट वाली रेसिपी

फरवरी के महीने में मौसम में बदलाव आता है. बदलते मौसम में अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं. ऐसे में मौसम में आप घर पर टेस्टी और हेल्दी पराठा बना सकते हैं. आप अपने पति के लिए नाश्ते में बीटरूट का पराठा बना सकते हैं. बीटरूट का ये स्वादिष्ट पराठा फाइबर से भरा हुआ है. आइए जानते हैं चुकंदर का पराठा बनाने की रेसिपी.

बीटरूट पराठा सामग्री

2 चम्मच तेल

आधा चम्मच अदरक का पेस्ट

आधा कप कुद्दकस चुकदंर

2 बड़े चम्मच पानी

2 कप गेहूं का आटा

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा चम्मच गरम मसाला

आधा छोटा चम्मच आमचूर

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

2 बड़ा चम्मच धनिया

1 चम्मच तेल

विधि

एक बड़े कटोरे में 2 कप गेहूं का आटा लें. इसमें सारे मसाले, जीरा, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, अजवाइन और नमक मिला लें.

अब इस पेस्ट में चुकंदर का पेस्ट और धनिया पत्ते और 1 चम्मच तेल डालें.

अब आटे को अच्छे से गूंथ लें, आटा एकदम नरम होना चाहिए.

1 चम्मच तेल डालें और आटे को 15 मिनट के लिए सूती कपड़े से ढंक दें.

अब आटे की लोई लें और उसे बेल लें

अब तवा गरम कर लें, इसके बाद इसमें बेला हुआ पराठा डालें. इसके एक मिनट तक पकाएं.

जब पराठा एक तरफ से पक जाए तो इसे पलट लें. इसके बाद पराठे पर तेल या घी लगाकर उसे अच्छे से सेंक लें.

पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से पका लें, आपका चुकंदर का पराठा बनकर तैयार है. इसे अचार के साथ सर्व करें.

