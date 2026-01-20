सफेद चावल से कई गुना ताकतवर है ब्लैक राइस, प्रधानमंत्री भी गिना चुके हैं इसके फायदे!

प्रधानमंत्री ने साल 2024 में एक भाषण के दौरान कहा था कि काले चावल को सुपरफूड बताया था. चावल में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मणिपुर, असम और मेघालय के काले चावल के लिए पॉपुलर हैं. आइए जानते हैं काले चावल के फायदे.

काले चावल के फायदे

काले चावल में एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. जो कि काला रंग देता है जो कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं. काले चावल को खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है. ब्लैक राइस में फाइबर पाया जाता है जो कि पाचन को मजबूत बनाता है. काले चावल का सेवन करने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है.

ग्लाइसेमिक इंडेक्स

काले चावल में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. काले चावल को खाने से शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है. ऐसे में डायबिटीज मरीज अपनी डाइट में काले चावल का सेवन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कोलेस्ट्रॉल

ब्लैक राइस में फाइटोन्यूट्रिएंट्स हार्ट के लिए फायदेमंद होता है. जो कि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है. ब्लैक राइस का सेवन करने से बीमारियों का रिस्क कम होता है. कोलेस्ट्रॉल मरीज थाली में ब्लैक राइस का सेवन कर सकते हैं.

वजन कम

ब्लैक राइस का सेवन करने से वजन कम हो सकता है. काले चावल में फाइबर पाया जाता है जो कि पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, ऐसे में बार-बार भूख नहीं लगती है. जिससे वजन कंट्रोल रहता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप डाइट में ब्लैक राइस का सेवन कर सकते हैं.

एनीमिया

ब्लैक राइस में आयरन और विटामिन ई पाया जाता है. ब्लैक राइस का सेवन करने एनीमिया की समस्या कम हो सकती है. ब्लैक राइस ग्लूटेन-फ्री होते हैं.जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है वह डाइट में ब्लैक राइस का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.