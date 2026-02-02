छिलके के साथ खाएं शकरकंद, वरदान से कम नहीं इनमें छिपे पोषक तत्व; बीमारियों की कर देगी छुट्टी!

Shakarkandi Ke Chilke: लोगों की आम आदत होती है कि सब्जियों और फलों के छिलकों को हटाकर उसे खाना या पकाना. ऐसा ही हम शकरकंद के साथ भी करते हैं और इसे खाते समय इसके छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. हमें लगता है कि ये किसी काम के नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है. शकरकंद के छिलके आपकी सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते. इसमें ऐसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो बॉडी के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ऐसे में अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं.

पोषक तत्वों से भरपूर

पोषक तत्वों से भरपूर शकरकंद के छिलकों में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. ऐसे में फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. वहीं छिलकों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को अंदर से मजबूत बनाते हैं और फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को बचाव करते हैं. वहीं जो लोग इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी शकरकंद के छिलके काफी फायदेमंद साबित होते हैं.

वेट कंट्रोल करने में मददगार

अगर आप वेट कम या कंट्रोल करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए शकरकंद के छिलके फायदेमंद है. इनमें पाया जाने वाला फाइबर पेट को देर तक भरा रखथा है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. भूख कंट्रोल रहने से ओवरईटिंग से बचा जा सकता है. ऐसे में उबले या हल्के भुने शकरकंद को छिलके सहित खाने से बॉडी को ज्यादा पोषण मिलता है और कैलोरी भी बैलेंस रहती है.

स्किन और हार्ट के लिए फायदेमंद

शकरकंद के छिलकों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो स्किन को चमकदार बनाने में मददगार हैं. साथ ही इनमें मौजूद विटामिन स्किन को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं और एजिंग के असर को भी कम करने में मददगार होते हैं. इसके अलावा छिलकों में पाए जाने वाले पोषक तत्व हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे माने जाते हैं. ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करके हार्ट से जुड़ी समस्याओं के खतरे को कम करते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.