क्यों ठंड में 'अंजीर' खाने की दी जाती है सलाह? आपको स्वस्थ रखने में ऐसे करता है मदद...

Figs Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. इस मौसम में बीमारियों से बचने के लिए लोग अपनी डाइट में भी कई बदलाव करते हैं. खासकर एनर्जी और पोषण के लिए इस मौसम डाइट में ड्राई फ्रूट्स शामिल करने की सलाह दी जाती है. इन्हीं में से एक अंजीर है, जो स्वाद में तो मीठा होता है, लेकिन सर्दियों में इसे खाने के कई फायदे होते हैं. इस खबर में हम आपको सर्दियों में अंजीर खाने के फायदे बताएंगे...

बेहतर डाइजेशन

बहुत ज्यादा ठंड से कब्ज और गैस की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में डाइट में अंजीर शामिल करना आपके लिए मददगार हो सकता है. इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है. इसलिए रोज सुबह भीगे हुए अंजीर खाने से पेट साफ होता है और आंतों की सेहत बेहतर होती है. इसके साथ-साथ यह डाइजेशन सिस्टम को भी दुरुस्त करके शरीर को हल्का और एक्टिव करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हड्डियों की मजबूती

सर्दियों में में ज्वाइंट्स और हड्डियों की समस्या भी बढ़ जाती है. ठंड से लोगों को दर्द, अकड़ने, जकड़ने होने लगती है. ऐसी स्थिति में भी अंजीर आपकी मदद करता है. पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. इसके साथ-साथ यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए फायदेमंद है.

इम्यूनिटी बूस्टर

सर्दी के मौसम में सर्दी-खांसी और वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स बॉडी की इम्यूनिटी को मजूबत करने में मदद करता है. वहीं इसके रोजाना सेवन से बॉडी बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती है और आप लंबे समय तक हेल्दी बने रह सकते हैं.

हार्ट और वेट के लिए फायदेमंद

आपको बता दें, अंजीर आपके हार्ट के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें पोटैशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है. साथ ही इसके सेवन से लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है, जिससे बार-बार खाने की क्रेविंग नहीं होती. ऐसे में यह वजन कंट्रोल करने में मदद करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.