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बंगाल की पहचान है झालमुड़ी, जिसके स्वाद के लिए रुक गए पीएम मोदी भी, भेलपुरी से कितनी अलग

पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे से ठेले से बंगाल की पॉपुलर स्ट्रीट डिश झालमुड़ी का स्वाद लिया. सोशल मीडिया पर झालमुड़ी वायरल हो रही है. आइए जानते हैं बंगाल की झालमुड़ी मुंबई की भेलपुरी, बिहार के भूजा और यूपी की झालमुड़ी से कैसे अलग है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:44 PM IST
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बंगाल की पहचान है झालमुड़ी, जिसके स्वाद के लिए रुक गए पीएम मोदी भी, भेलपुरी से कितनी अलग

बंगाल की झालमुड़ी इन दिनों ट्रेंड में हैं. पफ्ड राइस यानी मुरमरे से बनने वाली झालमुड़ी ना केवल बंगाल बल्कि यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी खाई जाती है. शाम के नाश्ते में यूपी, बिहार और मुंबई के लोग भी बड़े चाव के साथ झालमुड़ी खाते हैं. झालमुड़ी, भेलपुरी और भूजा मुरमुरे यानी पफ्ड राइस से बनाई जाती है.  लेकिन इनके स्वाद और बनाने के तरीके में काफी अंतर है. आइए जानते हैं भेलपुरी और झालमुड़ी में अंतर 

झालमुड़ी, भेलपुरी और भूजा में अंतर 

झालमुड़ी का मतलब तीखा मुरमुरा है. बंगाल की झालमुड़ी में कच्चे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है. जिससे झालमुड़ी में तेज महक होती है. बंगाल की झालमुड़ी तीखी और चटपटी होती है. 

भेलपुरी 

मुंबई की भेलपुरी  भी झालमुड़ी जैसी लगती है लेकिन इसके स्वाद में अंतर है. मुबंई की भेलुपरी में मीठी-खट्टी चटनी, सेव और इमली का स्वाद होता है. भेलपुरी का स्वाद हल्का नम होता है क्योंकि इसमें चटनियां मिलाई जाती है. भेलपुरी का स्वाद हल्का मीठा होता है. 

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यूपी की झालमुड़ी या भूजा 

यूपी की झालमुड़ी में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. अगर सरसों के तेल का इस्तेमाल होता भी है तो इसमें तेल का तीखापन नहीं होता है. 

बनाने के तरीके में अंतर 

बंगाल और यूपी के झालमुड़ी बनाने के तरीके में भी अतंर होता है. बंगाल के झालमुड़ी में कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, उबले चने, आलू का इस्तेमाल होता है. वहीं यूपी के झालमुड़ी में नमकीन, भुना चना और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है. 

मसाले का अंतर 

बंगाली झालमुड़ी में तीखा बंगाली चनाचूर यानी स्पेशल नमकीन डाली जाती है. इस नमकीन में काफी तेज मसाला होता है. इसके अलावा भूजा में स्पेशल बंगाली मसाला भी डाला जाता है. यूपी के भुजा में सादा नमक, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डाला जाता है. झालमुड़ी तीखी, चटपटी होती है. वहीं यूपी का भुजा स्वादमें हल्का, कुरकरा और मसालेदार होता है. 

बंगाल की झालमुड़ी 

बंगाल की झालमुड़ी को कागज के कोन में सर्व किया जाता है. इसके चने या फिर आलू का चोखा भी मिक्स किया जाता है. बंगाल की झालुमड़ी एक तीखा और हल्का गीला नाश्ता है. 

यूपी का भुजा 

वहीं यूपी का भुजा हल्का सूखा और ड्राई नाश्ता है. भुजा को अखबरे के पन्नों पर दिया जाता है. यूपी के कुछ इलाकों में भुजा में पकौड़े को मिक्स किया जाता है. प्याज के पकौड़े को बनाकर उसे तोड़कर भुजा के साथ मिक्स किया जाता है. इससे भुजा का स्वाद काफी बढ़ जाता है. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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