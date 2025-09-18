मिनटों में बनाएं मुंह में घुलने वाली बेसन की दानेदार बर्फी, स्वाद चख मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी

भारतीय मिठाइयों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश होती है बर्फी. इसका स्वाद एकदम देसी और दिल को छू लेने वाला होता है जिस वजह से कई घरों में इसे बेहद पसंद किया जाता है. बहुत से लोगों को घर में बनी हुई बेसन की बर्फी बेहद ही स्वादिष्ट लगती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि परफेक्ट दानेदार और मुंह में घुलने वाली बेसन बर्फी बनाने में घंटों का समय लगता है, पर आजकल की स्मार्ट रेसिपी से आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं. बस थोड़े से टिप्स और सही समय पर स्टेप्स फॉलो करने से आप घर पर मार्केट जैसी परफेक्ट बेसन की दानेदार बर्फी बना सकते हैं.

सामग्री

1. बेसन: 2 कप

2. देसी घी: 1.5 कप

3. चीनी: 1.5 कप

4. पानी: ½ कप

5. इलायची पाउडर: 1 छोटी चम्मच

6. बारीक कटे बादाम और पिस्ता: 2-3 चम्मच (सजाने के लिए)

कैसे बनाएं

एक पैन में घी डाल कर गर्म कर लें अब इसमें बेसन डाल कर इसे कम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. जब बेसन से हल्की खुशबू आने लग जाए तो समझ जाएं की बेसन भुन चुका है. बेसन को परफेक्टली भूनने का स्टेप बेहद ही जरूरी है, अगर बेसन बराबर भुना हुआ हो तो ये बेसन बर्फी को स्वादिष्ट बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है. जब बेसन सुनहरा हो जाए तो गैस बंद कर के बेसन को एक कटोरी में निकाल कर रख लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें.

चाशनी

एक पैन में चीनी और पानी डाल कर धीमी आंच पर एक परफेक्ट चाशनी तैयार कर लें. चाशनी तैयार हुई है या नहीं ये चेक करने के लिए चाशनी को अंगूठे पर ले कर उंगली से चिपका कर देखें. अगर उंगली अलग करने पर तार बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि चाशनी तैयार हो गई है.





तैयार

अब भुने हुए बेसन को चाशनी में डाल कर अच्छे से मिलाएं. इसमें इलायची पाउडर भी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें. चाशनी को फटाफट मिक्स करें ताकि बेसन में गांठ ना पड़ जाए. अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसे किसी ट्रे या प्लेट में फैला लें और इसके उपर बारीक कटे बादाम और पिस्ता डाल कर इसे दबा दें. ठंडा हो जाने के बाद इसे बर्फी के शेप में काट कर इसका लुत्फ उठाएं.