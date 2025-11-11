ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं, नाश्ते में खाएं रवा-बाजरा इडली; टेस्ट के साथ सेहत के लिए है परफेक्ट

Rava Bajra Idli: सुबह का नाश्ता पूरे दिन का सबसे जरूरी मिल होता है. लेकिन अक्सर जल्दबाजी में नाश्ता करना भूल जाते हैं, या बाजार में बना तेल वाला नाश्ता कर लेते हैं. लेकिन ये चीजें आपकी सेहत पर पूरा असर डाल सकती हैं. ऐसे में अगर आप सेहत पर ध्यान रखते हुए हेल्दी नाश्ता करना चाहते हैं, तो आप रवा-बाजरा इडली का सकते हैं. यह हल्की, पौष्टिक और पचने में आसान होती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी और इसके फायदे बताएंगे..

जरूरी सामग्री

रवा बाजरा इडली बनाने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत पड़ती है. जैसे- 1 कप सूजी (रवा), ½ कप बाजरा का आटा, 1 कप दही, 1 छोटा चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, स्वादानुसार नमक, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, कुछ करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच तेल (तड़के के लिए), ½ चम्मच ईनो या बेकिंग सोडा और पानी..

घोल तैयार करें

इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसका घोल तैयार कर लें. एक बर्तन में रवा और बाजरे का आटा मिलाएं. अब इसमें दही और थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही ज्यादा पतला. इसके बाद इसे 15 से 20 मिनट के बाद ढककर रख दें, जिससे ताकि रवा और बाजरा फूल जाएं. इस बीच एक छोटे पैन में तेल गर्म करें, जिससे सरसों के दाने और करी पत्ते डालकर तड़का तैयार करें. अब यह तड़का घोल में डाल दें. जब इडली बनाने से ठीक पहले घोल तैयार हो जाए, तब इसमें ईनो डालें और हल्के हाथ से मिलाएं.

इडली पकाने का तरीका

इडली स्टीमर या कुकर में थोड़ा पानी गर्म करें. इडली के सांचे को हल्का तेल लगाकर चिकना करें और उसमें घोल भरें. मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक स्टीम करें. आप टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं. अगर वह साफ बाहर जा जाए, तो इडली तैयार करें. अब आप इडली को इंजॉय कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.