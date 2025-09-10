जिम से पहले या बाद? जानें प्रोटीन डाइट कब लेना चाहिए, मसल्स गेन के लिए क्या है बेस्ट टाइम
जिम से पहले या बाद? जानें प्रोटीन डाइट कब लेना चाहिए, मसल्स गेन के लिए क्या है बेस्ट टाइम

Best Time to Take Protein Diet: आप जिम जाता है? तो कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूरी आया होगा कि प्रोटीन वर्कआउट से पहले लेना चाहिए या बाद में. ऐसे में ये खबर आपके लिए है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:36 PM IST
जिम से पहले या बाद? जानें प्रोटीन डाइट कब लेना चाहिए, मसल्स गेन के लिए क्या है बेस्ट टाइम

Protein Diet For Gym: आज के समय में लोग हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं. हेल्दी ईटिंग के साथ-साथ जिम भी जाने लगे हैं. चाहे मसल्स बनाना हो या फैट बर्न करना, इसके लिए जिम और हेल्दी ईटिंग की जरूरत पड़ती है, खासकर प्रोटीन इनटेक. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि प्रोटीन डाइट या सप्लीमेंट कब लेनी चाहिए, मतलब वर्कआउट से पहले या बाद? अगर आपका भी यही सवाल है तो ये खबर आपके लिए है, यहां हम आपको बताएंगे कि मसल्स मेन के लिए प्रोटीन लेने का सही समय क्या है?

 

वर्कआउट से पहले प्रोटीन लेने के फायदे?
आपको बता दें, वर्कआउट से पहले या बाद प्रोटीन लेने के अपने-अपने फायदे हो सकते हैं. अगर आप जिम जाने से लगभग 1 या 1.5 घंटे पहले हाई-प्रोटीन मील जैसे अंडे, पनीर, चिकन या प्रोटीन शेक लेते हैं, तो ये आपके मसल्स को एनर्जी देने का काम करता है. ऐसा करने से वर्कआउट के समय मसल्स ब्रेकडाउन कम होता है और रिकवरी प्रोसेस पहले ही शुरू हो जाती है. वहीं अगर इसके साथ आप थोड़ा कार्ब्स ले लें, तो यह एनर्जी लेवल को भी हाई रखता है. 

वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेने के फायदे
जिम के बाद आपके मसल्स थक जाते हैं और टूटने लगते हैं. ऐसे में उन्हें रिपेयर करने या मसल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिम के बाद जल्दी डाइजेस्ट हो जाने वाला प्रोटीन देना बहुत जरूरी है. ऐसे में जिम के 30 मिनट के अंदर प्रोटीन डाइट जरूर ले लेना चाहिए. 

 

टाइमिंग के साथ-साथ प्रोटीन की क्वांटिटी भी जरूरी है
आपको बता दें, मसल्स गेन के लिए प्रोटीन लेने की टाइमिंग के साथ-साथ प्रोटीन की क्वांटिटी भी बेहद जरूरी है. आपको अपनी बॉडीवेट के हिसाब से सही मात्रा में प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए. इसके लिए आप अपने जिम ट्रेनर या किसी डायटीशियन से सलाह ले सकते हैं. 

 

कब है प्रोटीन लेने का सही समय?
आपको बता दें, वर्काआउट से पहले या बाद दोनों समय ही प्रोटीन लेना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है. वहीं पहले प्रोटीन लेने से यह मसल्स ब्रेकडाउन से आपको बचाता है. अगर आप पोस्ट वर्काआउट प्रोटीन लेते हैं, तो यह आपके मसल्स रिकवरी और ग्रोथ में आपकी मदद कर सकता है. वहीं अगर दोनों में किसी एक चुनना है, तो वर्काउट के बाद प्रोटीन लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

;