चावल को इस तरह पकाएं, नहीं बढ़ेगा आपका ब्लड शुगर लेवल-मोटापा!

सफेद चावल का सेवन करने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है क्योंकि चावल का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. जिस वजह से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है, अगर आप चावल को सही तरीके से पकाकर खा सकते हैं तो शुगर लेवल हाई नहीं होगा.

Dec 27, 2025, 08:38 PM IST
भारतीय घरों में सफेद चावल बनते हैं. चावल का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है लेकिन सफेद चावल को खास तरीके से पकाने से शुगर लेवल कम हो सकता है. आइए जानते हैं चावल को इस तरह से पकाने से शुगर लेवल और वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं. 

चावल को पानी भिगोकर पकाएं 
चावल के पकाने से पहले चावल को 30 मिनट से 1 घंटे तक पानी में भिगो दें. इससे चावल में मौजूद स्टार्च की मात्रा कम हो जाएगी. स्टार्च चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाता है. भिगोने के बाद पानी के फेंक दें. ताजे पानी में चावल को पकाएं. चावल का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल अचनाक नहीं बढ़ता है. 

ज्यादा पानी उबालकर एक्स्ट्रा 
चावल को ज्यादा पानी में उबालकर पकाने के बाद बचे हुए पानी को निकाल दें. इस मेथड को रिंसिंग आय ड्रेनेज मेथड कहते हैं. चावल के पकने के बाद इसे छानकर एक्स्ट्रा पानी को निकाल देते हैं तो एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाता है. इस तरह से पकाए हुए चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है. 

चावल को ठंडा करके खाएं 
चावल को पकाने के बाद ठंडा करने से उसमें एक तरह का रेसिस्टेंट स्टार्च बनता है. जो कि पाचन क्रिया को धीमा करता है जो कि ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है. ठंडे चावल सलाद या राइस बाउल के रूप खा सकते हैं. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल रह सकता है. 

फाइबर फूड्स शामिल 
अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके साथ फाइबर से भरपूर फूड्स हरी सब्जियां, दाल या सलाद का सेवन कर सकते हैं. फाइबर का सेवन ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

चेहरे पर दिखते हैं किडनी डैमेज के लक्षण, संकेत देखते ही जाएं डॉक्टर के पास 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

