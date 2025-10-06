Advertisement
फीकी जिंदगी में स्वाद का तड़का लगा देगी बॉम्बे स्पेशल लहसुन की चटनी, ऐसे करें तैयार

Bombay Special Garlic Chatni: मुंबई में तलाशेंगे तो कई ऐसे स्वाद के खजाने मिल जाएंगे तो बेहद लाजवाब होते है. इन्हें आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:53 AM IST
Bombay Special Lahsun Ki Chatni: भारतीय खाने की पहचान सिर्फ मसालों से नहीं बल्कि चटनी से भी होती है. हर राज्य की अपनी अलग चटनी होती है, लेकिन बात जब बॉम्बे स्पेशल लहसुन चटनी की आती है, तो इसका स्वाद हर किसी की जुबान पर बस जाता है. तीखी, मसालेदार और सुगंध से भरपूर यह चटनी पराठे, खिचड़ी, वडा पाव, डोसा या यहां तक कि नॉर्मल चावल-दाल के साथ भी लाजवाब लगती है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने की आसान विधि और इसके खास टिप्स.

जरूरी सामग्री

-लहसुन की कलियां - 20 से 25
-सूखी लाल मिर्च - 10 से 12 (स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)
-भूना चना - 3 छोटा चम्मच
-नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच
-नमक - स्वादानुसार
-तेल - 2 टेबलस्पून (ऑलिव ऑयल या सरसों तेल दोनों चलेगा)
-पानी - जरूरत के हिसाब से
 

बनाने का तरीका

1. लाल मिर्च तैयार करें
सबसे पहले सूखी लाल मिर्च को 10 मिनट तक गुनगुने पानी में भिगो दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए. इससे मिर्च आसानी से पीसी जा सकेगी और चटनी का रंग भी गहरा लाल बनेगा.

2. लहसुन छीलें और तैयार करें
लहसुन की कलियों को छीलकर अच्छी तरह धो लें. ध्यान रखें कि लहसुन ताजा और बिना सड़न वाला हो, तभी उसका फ्लेवर बढ़िया आता है.

3. मिक्सी में ग्राइंड करें
अब मिक्सर जार में भीगी हुई लाल मिर्च, लहसुन, भूना चना, नमक और नींबू का रस डालें. इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें. यदि आप ज्यादा तीखी चटनी चाहते हैं, तो लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं.

4. तेल का तड़का लगाएं
एक पैन में 2 छोटा चम्मच तेल गर्म करें और पीसी हुई चटनी उसमें डाल दें. इसे धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक चलाते हुए पकाएं ताकि कच्चापन खत्म हो जाए.

5. ठंडा करें और स्टोर करें
चटनी ठंडी होने पर इसे एयरटाइट जार में भरें. ये फ्रिज में करीब 10-12 दिन तक खराब नहीं होती.

इन टिप्स पर करें गौर
1. अगर आप इसे ज्यादा वक्त तक इस चटनी को स्टोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सफेद सिरका (Vinegar) डाल सकते हैं.

2. तेल की जगह घी डालने से इसका स्वाद और भी देसी हो जाता है.

3. इसे सूखी चटनी के रूप में भी बना सकते हैं, इसके लिए बिना पानी के पीसें और हल्का सेक लें.

कहां-कहां करें इस्तेमाल?

ये बॉम्बे स्पेशल लहसुन चटनी पराठे, वडा पाव, मिसल पाव, दाल-खिचड़ी, डोसा, या फ्राइड राइस के साथ कमाल का स्वाद देती है. इसकी एक छोटी सी चम्मच भी खाने में जबरदस्त तड़का लगा देती है. तो अगली बार जब खाने में कुछ फीका लगे, तो इस बॉम्बे स्पेशल लहसुन चटनी का जादू जरूर आजमाएं.यकीन मानिए, हर डिश का स्वाद दोगुना हो जाएगा.

