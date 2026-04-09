सुबह ब्रेकफास्ट बनाने का नहीं मिलता है टाइम, 2 मिनट में बनाएं टेस्टी पोहा, झटपट तैयार होगा नाश्ता

आज की बिजी लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग सुबह-सुबह हड़बड़ी में नाश्ता नहीं करते हैं. सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसे में आप सुबह-सुबह इंस्टेंट पोहा बना सकते हैं. आइए जानते हैं इंस्टेंट पोहा की रेसिपी.
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ऑफिस जाने की जल्दी में अक्सर लोग सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं. ब्रेकफास्ट करना सेहत के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में आप सुबह कुछ ही देर में इंस्टेंट पोहा बना सकते हैं. इस इंस्टेंट पोहा को आप कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं. आइए जानते हैं ब्रेकफास्ट में इंस्टेंट पोहा कैसे बनाएं.
आप घर पर आसानी से इंस्टेंट पोहा बना सकते हैं. इंस्टेंट पोह को आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं. आप एक कटोरी इंस्टेंट पोहा में गर्म पानी डालकर 2 मिनट के लिए ढककर रख दें. 2 मिनट में आपका खिला-खिला पोहा बनकर तैयार है. आइए जानते हैं इंस्टेंट पोहा बनाने का तरीका.
सबसे पहले एक कढ़ाई लें. इसमें 2 चम्मच तेल डालकर मूंगफली गर्म कर लें. मूंगफली को धीमी आंच पर पका लें. जब तक मुंगफली क्रंची ना हो जाएं.
मूंगफली को निकालकर अलग रखें. इसके बाद इस तेल में सरसों को दाने, कटी हुई हरी मिर्च, करी पत्ता और कटा हुआ हरा धनिया लें. इसके बाद सबको मिला लें.
अब इस मिश्रण में हल्दी पाउडर, सूखा पोहा और नमक मिला दें. इस मिश्रण को लो मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है, जब तक पोहा क्रंची ना हो जाए.
अब इस मिक्सर में भुनी हुई मूंगफली और पाउडर्ड चीनी को भी मिला लीजिए. आपका इंस्टेंट पोहा बनकर तैयार है.
इंस्टेंट पोहा प्रीमिक्स ठंडा हो जाए, इसके बाद इस पोहे को आप किसी डिब्बे या बर्तन में स्टोर कर सकते हैं.
आपको जब भी पोहे खाने का मन है तो आप एक कप पोहा लें, इस पोहे पर गर्म पानी डालकर पोहे को गर्म कर लें.
2 से 5 मिनट तक पोहे को ढककर रख दें. इसके बाद प्लेट या कटोरी में पोहे को सर्व करें. पोहे का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू का रस, हरा धनिया और नमकीन को शामिल कर सकते हैं.