क्या दूध पीने से बढ़ता है मोटापा, जानें एक्सपर्ट की राय!

Drinking milk benefits: प्राचीन समय से दूध पीना सेहत के लिए अच्छा बताया गया है. दूध में मौजूद कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. रोजाना दूध पीने से हड्डियां मजबूत रहती हैं. दूध पीन से मनल्स गेन भी होता है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दूध पीने से मोटापा बढ़ता है. आइए जानते हैं क्या सच में दूध पीने से मोटापा बढ़ता है.

क्या दूध पीने से बढ़ता है मोटापा

डाइटिशियन शिखा अग्रवाल के अनुसार दूध मोटापे का कारण बन सकता है. ऐसा नहीं है कि दूध पीने से इंसान का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन हां दूध पीने से मोटापा बढ़ सकता है. अगर दूध का सही समय पर सेवन किया जाए तो मोटापा नहीं बढ़ता है.

कब पीना चाहिए दूध

जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम का लेवल कम है उन्हें दूध का सेवन जरूर करना चाहिए.

हड्डियों में दर्द होने पर भी दूध का सेवन करना चाहिए.

बच्चों को भी दूध पिलाना चाहिए.

कब दूध नहीं पीना चाहिए.

कफ दोष के लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए.

PCOD और Pcos के रमीज को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसे में आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है.

थायराइड मरीज को भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए.

अगर पहले से ही आपका वजन काफी ज्यादा है तो भी आपको दूध पीने से बचना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

