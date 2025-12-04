सर्दियों में बच्चों के लिए बनाएं टमाटर और गाजर का ये टेस्ट सूप, जानें 5 मिनट वाली रेसिपी

सर्दियों के मौसम में आप अपने बच्चों के लिए गर्मागर्म टमाटर और गाजर का सूप बना सकते हैं. आइए जानते हैं सूप बनाने की रेसिपी क्या है.
बच्चे अक्सर टमाटर और गाजर खाने से मना करते हैं. सर्दियों के मौसम में आप अपने बच्चे के लिए गाजर और टमाटर का सूप बना सकते हैं. टमाटर और गाजर सूप में विटामिन ए होता है जो कि बच्चों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. सर्दियों के मौसम में आपके बच्चे को गर्मागर्म सूप जरूर पसंद आएगा. आइए जानते हैं इस सूप को बनाने की रेसिपी.
गाजर और टमाटर सूप बनाने की सामग्री
टमाटर और गाजर का सूप बनाने बेहद आसान है. इस सूप को बनाने के लिए काली मिर्च, 2 टमाटर, 2 से 3 गाजर, स्वादानुसार नमक, चीनी
कैसे बनाएं सूप
सबसे पहले टमाटर और गाजर को काट लें. इसके बाद एक बर्तन पानी में नमक डालें और गाजर और टमाटर को उबाल लें.
जैसे ही टमाटर और गाजर उबल जाए तो इसे गैस बंद करके सब्जियों को ठंडा होने दें.
जब टमाटर और गाजर ठंडा हो जाए तो इसे ब्लेंडर में डालकर पीस लें.
अब एक बर्तन गैस पर चढ़ाएं इसमें सूप डाल दें. सूप को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिला दें.
इसके बाद इसमें चीनी और काली मिर्च डालकर इसे धीमी आंच पर पकाएं.
लीजिए आपका टमाटर और गाजर का सूप बनकर तैयार है.
इस सूप को आपके बच्चे जरूर पसंद करेंगे.
टमाटर और गाजर के फायदे
टमाटर और गाजर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. टमाटर और गाजर में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं.
गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है. टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है कि स्किन को पोषण देने का काम करता है.
गाजर और टमाटर का सूप पीने से पाचन संबंधी समस्या ठीक हो सकती है. गाजर और टमाटर का सूप पीने से कब्ज की समस्या नहीं होती है.
