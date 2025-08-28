इन सब्जियों में ही नहीं, इनके छिलकों में भी होते हैं पोषक तत्व, कभी ना करें छीलकर खाने की गलती!

हरी सब्जियों का सेवन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाया जाता है. क्या आप जानते हैं कई ऐसी सब्जियां हैं जिनके छिलकों में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इन सब्जियों को छिलका समते खाना चाहिए. आइए जानते हैं किन सब्जियों को छिलकर नहीं खाना चाहिए.

खीरा

खीरा का इस्तेमाल सलाद में किया जाता है. अधिकतर लोग खीरा छिलकर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानत हैं खीरे के छिलके में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं. खीरे के छिलके में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि पाचन से लेकर स्किन सबंधी समस्या को दूर करने में मदद करते हैं. इसलिए खीरे को छिलकर नहीं खाना चाहिए.

बैंगन

बैंगन के छिलने में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. वहीं बैंगन के छिलके में फाइबर पाया जाता है जो कि डाइजेशन को बेहतर बनाता है. बैंगन को बिना छीलकर बनाना चाहिए.

गाजर

गाजर क भी अधिकतर लोग छिलकर खाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं गाजर के छिलकों में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है वहीं स्किन को ग्लो करने में मदद करत है. गाजर को बिना छिले खाना चाहिए. गाजर को अच्छ से साफ करने के बाद उसे खाए.

