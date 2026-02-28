होली पर बनाएं चंपारण मटन, जानें ट्रेडिशनल बिहारी डिश की रेसिपी

होली के दिन घरों में मीठे पकवान बनाएं जाते हैं. वहीं अधिकतर घरों में रंगों के त्योहार के दिन नॉनवेज जरूर बनता है. कुछ घरों में चिकन तो कुछ घरों में मटन बनाया जाता है. अगर आप मटन लर्वर हैं तो इस बार होली पर बिहार का ट्रेडिशनल चंपारण मटन बना सकते हैं. आइए जानते हैं चंपारण मटन बनाने की आसान रेसिपी.

सामग्री

1 किलो मटन

750 ग्राम प्याज

200 मिलीलीटर सरसों का तेल

2 बड़े चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

3 से 4 साबुत लहसुन

तेजपत्ता

बड़ी इलायची

दालचीनी

लौंग

काली मिर्च

हल्दी

लाल मिर्च पाउडर

धनिया पाउडर

जीरा पाउडर

गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

बनाने की सरल विधि

सबसे पहले मटन को मैरिनेट कर लें. एक बड़े बर्तन में मटन, कटा हुआ प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और सभी पिसे हुए मसाले, नमक और सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिला लें. कुछ देर के लिए इसे रख दें.

हांडी करें तैयार

अब मिट्टी की हांडी लें और इस हांडी में सरसों का तेल लगाकर इसे चिकना कर लें. इसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल दें. बीच-बीच में साबुत लहसुन की गांठ डाल दें.

हांडी को सील कर दें

अब हांडी को आंटे की मदद से सील कर दें. हांडी का ढक्कन पर गूंथा हुआ आटा लाकर इसे अच्छे से सील कर दें ताकि भाप हांडी से बाहर ना निकल सके.

धीमी आंच पर पकाएं

हांडी को कोयले की धीमी आंच या फिर गैस पर तवा रखकर धीमी आंच पर मटन को पकाएं. 90 मिनट तक हांडी मटन को पकाएं. इस दौरान 15 से 20 में हांडी को कपड़े की मदद से पकड़कर धीरे-धीरे हिलाएं ताकि मिटन हांडी के नीचे ना चिपके. 90 मिनट बाद गैंस बंद करने के बाद हांडी को 10 मिनट तक रहने दें. फिर इसे आप चावल या रोटी के साथ इसे सर्व करें.