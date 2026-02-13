नाश्ते में बना लें दाल और पत्ता गोभी की टिक्की, हर कोई करेगा आपकी रेसिपी की तारीफ

सुबह-सुबह चटपटा और हल्का खाने का मन करता है. ऐसे में आप दाल-गोभी पत्ता की टिक्की बना सकते हैं. चने दाल और पत्ता गोभी की टिक्की का स्वाद लाजवाब होती है. आइए जानते हैं इसकी रेसिपी.
Trending Photos
नाश्ते में हर किसी को झटपटा और हल्का नाश्ता करना पसंद होता है. ऐसे में आप चने की दाल और पत्ता गोभी की टिक्की बना सकते हैं. इस टिक्की को कम समय में आसनी से बना सकते हैं. चने की दाल और पत्ता गोभी की टिक्की का स्वाद बेहद अच्छा लगता है. आइए जानते हैं सिंपल टिक्की की रेसिपी.
टिक्की की सामग्री
2 कप भीगे हुए चने की दाल
1 कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई
आधा कप गाजर बारीक कटा हुआ
बारीक कटी हुई 6 हरी मिर्च
1 बड़ा चम्मच
1 कप धनिया
1 कप भुना हुआ बेसन
1 छोटा चम्मच जीरा
1 बड़ा चम्मच चाट मसाला
1 छोटे चम्मच मिर्च पाउडर
नमक
1 बड़ा चम्मच तेल
चने दाल और पत्ता गोभी की टिक्की की विधि
सबसे पहले चने की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें. इसके बाद दाल का पानी निकाल कर इसे दरदार पीस लें.
अब एक बड़े कटोरे में दाल के पेस्ट में पत्ता गोभी, गाजर, हरी मिर्च, मिर्च पाउडर, धनिया पत्ती और मसाला को मिक्स कर लें.
अब एक छोटा चम्मच तेल गर्म करें. इसके बाद इसमें जीरा और अदरक डाल दें.
इसके बाद इसमें चने की दाल का मिश्रण डाल दें और इस अच्छे से मिक्स कर लें.
नमक डालने के बाद इसमें भुना हुआ बेसन डाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लें.
अब इसमें छोटे-छोटे गोल टूकड़ों में बांट लें, इसमें टिक्की का शेप दें.
अब नॉन स्किन पैन में तेल गर्म करके टिक्कियों को दोनों तरफ से फ्राई कर लें.
अब टिक्की को चटनी के साथ सर्व करें.