Thekua Recipe: न कड़ा होगा, न ही बहुत ज्यादा मुलायम; छठ पूजा पर ऐसे बनाएं 'ठेकुआ', तुरंत नोट कर लें आसान रेसिपी

Thekua Prasad Recipe: छठ पूजा में ठेकुआ का खास महत्व होता है. इसे प्रसाद के रूप में छठी मइया को चढ़ाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि छठ के दौरान इसे श्रद्धा से बनाने और छठी मइया को अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. छठ पर बनाया ठेकुआ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है. इसे पवित्रा और आस्था के साथ बनाया जाता है. गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना ठेकुआ स्वादिष्ट, पौष्टिक और लंबे समय तक टिकाऊ होता है. लेकिन कुछ लोगों को इसे बनाने का तरीका नहीं पता होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट, कुरकुरे और टेस्टी ठेकुआ आप आसानी से घर पर कैसे बना सकेते हैं?

ठेकुआ बनाने के लिए जरूरी सामग्री

ठेकुआ बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए कई जरूरी सामग्री की जरूरत होती है. उनमें शामिल हैं, 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप गुड़, 3 से 4 बड़े चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच नारियल बुरादा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, तलने के लिए तेल.

आटा गूंधने का सही तरीका

ठेकुए कैसे बनेंगे, वह उसके आटा गूंधन के तरीके पर डिपेंड करता है. ऐसे में आपको आटा गूंधने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले गुड़ को हल्के गर्म पानी में घोलकर गुड़ का शीरा तैयार कर लें. अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें घी डालकर अच्चे से मिल लें, जिससे आंटे में घी अच्छे से लग जाए. अब इसमें नारियल बुरादा, सौंफ और इलायची पाउडर डालें. इसके बाद धीरे-धीरे गुड़ का शीरा डालते हुए सख्त आटा गूंध लें. याद रखें कि आटा बहुत ढीला न हो. वरना ठेकुआ कुरकुरा नहीं बनेगा.

ठेकुआ को शेप दें

आटा गूंधने के बाद आटे से छोटे-छोटे गोले बनाएं. अब इन गोलों को ठेकुए के सांचे में दबाकर डिजाइन बनाएं. इसके बाद तलना शुरू करें. इसके लिए कढ़ाही में तेल या घी गर्म करें और मीडियम आंच पर ठेकुए को सुनहरा भूरा होने तक तलें. इसके बाद इन्हें पेपर टॉवल पर रखें, जिससे तेल निकल जाए.

ठेकुआ को ऐसे करें स्टोर

अगर आप ठेकुए को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो ठंडा होने के बाद ठेकुए को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें. ऐसे में ये लंबे समय तक कुरकुरे रहते हैं.