Advertisement
trendingNow12972376
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

Thekua Recipe: न कड़ा होगा, न ही बहुत ज्यादा मुलायम; छठ पूजा पर ऐसे बनाएं 'ठेकुआ', तुरंत नोट कर लें आसान रेसिपी

Thekua Recipe: छठ पूजा में ठेकुआ प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है. पवित्रा और आस्था के साथ बनाया गया ठेकुआ बेहद स्वादिष्ट होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

 

Reported By:  Reetika Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Thekua Recipe: न कड़ा होगा, न ही बहुत ज्यादा मुलायम; छठ पूजा पर ऐसे बनाएं 'ठेकुआ', तुरंत नोट कर लें आसान रेसिपी

Thekua Prasad Recipe: छठ पूजा में ठेकुआ का खास महत्व होता है. इसे प्रसाद के रूप में छठी मइया को चढ़ाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि छठ के दौरान इसे श्रद्धा से बनाने और छठी मइया को अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. छठ पर बनाया ठेकुआ बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है. इसे पवित्रा और आस्था के साथ बनाया जाता है. गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना ठेकुआ स्वादिष्ट, पौष्टिक और लंबे समय तक टिकाऊ होता है. लेकिन कुछ लोगों को इसे बनाने का तरीका नहीं पता होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट, कुरकुरे और टेस्टी ठेकुआ आप आसानी से घर पर कैसे बना सकेते हैं?

 

ठेकुआ बनाने के लिए जरूरी सामग्री
ठेकुआ बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए कई जरूरी सामग्री की जरूरत होती है. उनमें शामिल हैं, 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप गुड़, 3 से 4 बड़े चम्मच घी, 2 बड़े चम्मच नारियल बुरादा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, तलने के लिए तेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

आटा गूंधने का सही तरीका
ठेकुए कैसे बनेंगे, वह उसके आटा गूंधन के तरीके पर डिपेंड करता है. ऐसे में आपको आटा गूंधने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले गुड़ को हल्के गर्म पानी में घोलकर गुड़ का शीरा तैयार कर लें. अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और उसमें घी डालकर अच्चे से मिल लें, जिससे आंटे में घी अच्छे से लग जाए. अब इसमें नारियल बुरादा, सौंफ और इलायची पाउडर डालें. इसके बाद धीरे-धीरे गुड़ का शीरा डालते हुए सख्त आटा गूंध लें. याद रखें कि आटा बहुत ढीला न हो. वरना ठेकुआ कुरकुरा नहीं बनेगा. 

 

ठेकुआ को शेप दें
आटा गूंधने के बाद आटे से छोटे-छोटे गोले बनाएं. अब इन गोलों को ठेकुए के सांचे में दबाकर डिजाइन बनाएं. इसके बाद तलना शुरू करें. इसके लिए कढ़ाही में तेल या घी गर्म करें और मीडियम आंच पर ठेकुए को सुनहरा भूरा होने तक तलें. इसके बाद इन्हें पेपर टॉवल पर रखें, जिससे तेल निकल जाए. 

 

ठेकुआ को ऐसे करें स्टोर
अगर आप ठेकुए को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो ठंडा होने के बाद ठेकुए को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें. ऐसे में ये लंबे समय तक कुरकुरे रहते हैं.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Thekua Prasad Recipechhath puja 2025

Trending news

दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?