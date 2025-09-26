स्किन के लिए वरदान है 'चिया सीड्स', जानें कैसे करता है त्वचा पर जादू; इस तरह डाइट में करें शामिल

Chia Seeds Benefits For Skin: हर व्यक्ति खूबसूरत स्किन चाहता है. ऐसे में हेल्दी स्किन के लिए कई स्किन केयर रूटीन भी फॉलो किए जाते हैं. लेकिन स्किन केवल बाहरी चीजों से खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता है. खूबसूरत स्किन के लिए अंदर से स्किन का ख्याल रखना जरूरी है. ऐसे में डाइट में ऐसे सुपरफूड्स को शामिल करना चाहिए, जो आपकी स्किन को अंदर से मदद करें. इन चीजों में एक है चिया सीड्स. चिया सीड्स सेहत के साथ-साथ स्किन के लिए भी बेहद फायेदमंद होते हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट और प्रोटीन भरपूर चिया सीड्स आपकी स्किन को पोषण देने का काम करते हैं. इस खबर में हम आपको स्किन के लिए चिया सीड्स के फायदे बताएंगे.

स्किन के लिए चिया सीड्स के फायदे

चिया सीड्स में एक ऐसे एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा पाए जाते हैं, जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करता है. ऐसे में यह झुर्रियां और उम्र के असर को भी कम करते हैं. पानी में डालने पर ये बीज जेल जैसा बन जाता है, जिससे शरीर में हाइड्रेशन बढ़ता है और स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखती है. इसके अलावा चिया सीड्स में फाइबर में मात्रा ज्यादा होती है, ऐसे में यह डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और स्किन साफ नजर आती है. ओमेगा-3 फैटी एसिड होने के कारण यह स्किन की सूजन को कम करता है और पिंपल्स से लड़ने में मदद करते हैं.

कैसे खाएं चिया सीड्स?

चिया सीड्स पुडिंग- इसे खाने के लिए आप चिया सीड्स पुदिंग बना सकते हैं. इसे बनाने बेहद आसान है. रातभर 1 चम्मच चिया सीड्स को आधे कप दूध या प्लांट-बेस्ट दूध में भिगो कर रख दें. इसके बाद सुबह इसमें फल, शहद या नट्स मिलाकर टेस्टी पुडिंग बना लें.

डिटॉक्स वॉटर- एक गिलास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स मिलाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद इस पानी को दिन में दो बार पीएं.

चिया सीड्स स्मूदी- आप इसकी स्मूदी भी बना सकते हैं. अपने फेवरेट फ्रूट स्मूदी में चिया सीड्स मिला लें. इससे टेस्ट के साथ-साथ आपको पोषण भी मिलेगा.

