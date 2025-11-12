चिल्ड्रन डे पर बच्चों के दिन को खास बनाने के लिए घर पर बनाएं टेस्टी आलू चिप्स, फटाफट नोट कर लें रेसिपी

Potato Chips Recipe In Hindi: चिल्ड्रन डे पर लोग बच्चों के दिन को खास बनाने के लिए तरह-तरह की खाने की चीजें बनाते हैं. बच्चों को बाहर से टेस्टी आलू चिप्स खाना बड़ा ही पसंद आता है लेकिन वो हेल्थ के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. बच्चों के लिए मार्केट का चिप्स छोड़कर आप घर पर आसानी से बिना की ज्यादा सामना के बना सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान है और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएंगे, आइए आपको बताते हैं इसको बनाने का तरीका, काफी झटपट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, इसको बनाने में आपको अधिक समय भी नहीं लगेगा, नोट करें रेसिपी.



बच्चों के लिए कैसे बनाएं टेस्टी आलू चिप्स कैसे बनाएं?



आलू चिप्स बनाने के लिए सामग्री

बच्चों के लिए टेस्टी आलू चिप्स बनाने के लिए आपको जरूरी सामना की जरूरत होती है. आलू, चाट मसाला, नमक, तेल, पानी इन चीजों की जरूरत होती है.



आलू के चिप्स कैसे बनाएं?

आलू के चिप्स बच्चों के लिए आसानी से अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आलू को छीलकर पतले-पतले स्लाइस में ध्यान से कट कर लेना है. अब इन सभी स्लाइस को ठंडे पानी में 10-15 मिनट भिगोने के बाद टिशू पेपर से पोंछकर अच्छे से प्लेट में रख देना है. आपको ध्यान देना है की पानी नहीं रहना चाहिए. इसके बाद अब आपको एक कढ़ाई लेना है और फिर उसमें तेल को डालकर गरम कर लेना है. आपको इस तेल को धीमी आंच पर रखना है और सभी स्लाइस को कढ़ाई में डालकर कुरकुरे होने तक अच्छे से तल लेना है. कुछ देर के बाद तले हुए आलू को टिशू पेपर पर निकाल लें और इसमें ऊपक से थोड़ा नमक और चाट मसाला छिड़क दें स्वाद को बढ़ाने के लिए. अब आपके आलू के चिप्स बनकर तैयार है, इसको बच्चों को खाना खूब पसंद आएंगे.



