आंवला कैंडी से लेकर च्यवनप्राश भी सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें इसके साइड इफेक्ट!

सर्दियों का मौसम में शुरू हो चुका है. सर्दियों के मौसम में लोगों की डाइट में भी बदलाव आ जाता है. न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गदरे से जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिसे सर्दियों के मौसम में खाने से बचना चाहिए.
सर्दियों का मौसम शुरू होते ही डाइट में भी बदलाव आ जाता है. सर्दियों के मौसम में घरों में गोंद के लड्डू, मेवे के लड्डू, आलू के पराठे, सरसों का साग, गाजर का हलाव खाया जाता है. कुछ फूड्स आइटम हेल्दी होते हैं लेकिन इससे वजन बढ़ जाता है. बढ़ा हुआ वजन सेहत के लिए खतरनाक हो सकात है. न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गदरे से जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिसे सर्दियों के मौसम में खाने से बचना चाहिए.
आंवला कैंडी
आंवला में विटामिन सी होता है जो कि सर्दियों में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है लेकिन आंवला कैंडी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है. क्योंकि आंवला कैंडी में चीनी होती है. चीनी सेहत के लिए खतरनाक होता है. आंवला को आप ताजा खा सकते हैं.
च्यवनप्राश
घर के बड़े-बूढ़ों को सर्दियों में च्यवनप्राश का सेवन करते हैं. बच्चों को दूध में च्यवनप्राश खिलाते हैं. च्यवनप्राश की जगह आप बच्चों को वेजिटेबल सूप पीला सकते हैं. सूप में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. वहीं सूप में शुगर भी नहीं होता है. मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश में हैवी मेटल होने की बात सामने आ चुकी है.
मेवे के लड्डू
मेवे के लड्डू काफी टेस्टी और हेल्दी होते हैं लेकिन इसमें कैलोरी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है. अगर आप चर्बी कम करना चाहते हैं तो आप लड्डू का सेवन ना करें बल्कि मुट्ठीभर नट्स का सेवन करें.
ज्यादा मात्रा में घी
अगर आप अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा मात्रा में घी का सेवन ना करें. सर्दियों के मौसम में एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है ऐसे में शरीर को ज्यादा कैलोरी देखने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है.
पैकेज्ड सूप
सर्दियों में सूप पीना हर किसी को पसंद होता है लेकिन पैकेज्ड फूड में सोडियम की मात्रा अधिक होती है. इन सूप में में पोषक तत्व न के बराबर होते हैं. वहीं सूप में शामिल प्रिजर्वेटिव्स शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आप घर पर ही सब्जियों का फ्रेश सूप बना सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
