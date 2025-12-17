Advertisement
trendingNow13044351
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

आंवला कैंडी से लेकर च्यवनप्राश भी सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें इसके साइड इफेक्ट!


सर्दियों का मौसम में शुरू हो चुका है. सर्दियों के मौसम में लोगों की डाइट में भी बदलाव आ जाता है. न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गदरे से जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिसे सर्दियों के मौसम में खाने से बचना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 17, 2025, 06:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंवला कैंडी से लेकर च्यवनप्राश भी सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें इसके साइड इफेक्ट!

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही डाइट में भी बदलाव आ जाता है. सर्दियों के मौसम में घरों में गोंद के लड्डू, मेवे के लड्डू, आलू के पराठे, सरसों का साग, गाजर का हलाव खाया जाता है. कुछ फूड्स आइटम हेल्दी होते हैं लेकिन इससे वजन बढ़ जाता है. बढ़ा हुआ वजन सेहत के लिए खतरनाक हो सकात है. न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गदरे से जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिसे सर्दियों के मौसम में खाने से बचना चाहिए. 

आंवला कैंडी 
आंवला में विटामिन सी होता है जो कि सर्दियों में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है लेकिन आंवला कैंडी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है. क्योंकि आंवला कैंडी में चीनी होती है. चीनी सेहत के लिए खतरनाक होता है. आंवला को आप ताजा खा सकते हैं. 

च्यवनप्राश
घर के बड़े-बूढ़ों को सर्दियों में च्यवनप्राश का सेवन करते हैं. बच्चों को दूध में च्यवनप्राश खिलाते हैं. च्यवनप्राश की जगह आप बच्चों को वेजिटेबल सूप पीला सकते हैं. सूप में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. वहीं सूप में शुगर भी नहीं होता है. मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश में हैवी मेटल होने की बात सामने आ चुकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मेवे के लड्डू 
मेवे के लड्डू काफी टेस्टी और हेल्दी होते हैं लेकिन इसमें कैलोरी काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है. अगर आप चर्बी कम करना चाहते हैं तो आप लड्डू का सेवन ना करें बल्कि मुट्ठीभर नट्स का सेवन करें. 

ज्यादा मात्रा में घी 
अगर आप अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा मात्रा में घी का सेवन ना करें. सर्दियों के मौसम में एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है ऐसे में शरीर को ज्यादा कैलोरी देखने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है. 

पैकेज्ड सूप 
सर्दियों में सूप पीना हर किसी को पसंद होता है लेकिन पैकेज्ड फूड में सोडियम की मात्रा अधिक होती है. इन सूप में में पोषक तत्व न के बराबर होते हैं. वहीं सूप में शामिल प्रिजर्वेटिव्स शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आप घर पर ही सब्जियों का फ्रेश सूप बना सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

धनिया और लहसुन की इस तरह बनाएं चटनी, सर्दियों में बढ़ जाएगा खाने का स्वाद

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylefood

Trending news

संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
E-cigarette
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट