Advertisement
trendingNow13114169
Hindi Newsलाइफस्टाइलफूड

झटपट बनाएं प्रोटीन रैप रेसिपी, जानें वायरल कॉटेज चीज रैप कैसे बनाएं

रोजाना सुबह बोरिंग नाश्ता करके बोर हो गए हैं तो आप घर पर टेस्टी-टेस्टी कॉटेज चीज रैप बना सकते हैं. बिना मैदा और ब्रेड के ये रैप आपकी सेहत का भी ध्यान रखेगा. आइए जानते हैं पनीर रैप बनाने का आसान तरीका. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

झटपट बनाएं प्रोटीन रैप रेसिपी, जानें वायरल कॉटेज चीज रैप कैसे बनाएं

नाश्ते में प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि प्रोटीन डाइट का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. रोजाना बोरिंग प्रोटीन डाइट का सेवन कर बोर हो गए हैं तो आप घर पर कॉटेज चीज रैप बना सकते हैं. सोशल मीडिया पर पनीर रैप की रेसिपी काफी तेजी से वायरल हो रही है. इस रेसिपी को आप घर में आसनी से बना सकते हैं. वहीं इसे आप ऑफिस लंच बॉक्स में भी कैरी कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस टेस्टी रैप को बनाने का आसान तरीका. 

सामग्री 
पनीर 1 कप मैश किया हुआ है
2 अंडे 
लहसुन का पाउडर आधा छोटा चम्मच 
ओरिगैनो छोटा चम्मच 
नमक और काली मिर्च स्वादानुसार 
लेट्यूस के पत्ते
बारीक कटा हुआ पालक 
बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च 
ग्रिल्ड चिकन के टुकड़े या फिर टोफू 
कटा हुआ टमाटर
कटा हुआ प्याज 
कटा हुआ खीरा 
एवोकाडो कटा हुआ 

सॉस और स्प्रेड 
ग्रीक योगर्ट डिप और बेस बनाने के लिए 
चिली सॉस 
नींबू का रस 
हरा धनिया 

Add Zee News as a Preferred Source

बनाने की विधि 
सबसे पहले ब्लेंडर में 1 पनीर, 2 अंडे, लहसुन पाउडर और ओरिगैनो को मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर लें. आपके पास स्मूथ और गाढ़ा बैटर हो जाएगा. 

अब एक बेकिंग ट्रे लें उस पर पार्चमेंट पेपर बिछाएं. इसके बाद बटर को ट्रे पर डालें, चम्मच की मदद से पेस्ट को गोल शेप में फैला दें जैसे चीला बनाते समय फैलाते हैं

अब ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करें, इसके बाद ट्रे को अंदर रकें और 15 मिनट तक इसे बेक करें. जब य गोल्डन हो जाए तो इसे बाहर निकाल लें. फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा होने पर पेपर आसानी से निकल जाएगा. आपका लो कार्ब प्रोटीन रैप तैयार है. 

अब इस पनीर बेस पर सॉस, योगर्ट, हरी चटनी, कटी हुई सब्जियां टमाटर, प्याज, खीरा और लेट्यूस के पत्ते और एक्स्ट्रा पनीर या चिकन के टुकड़े रखें 

इसके ऊपर से थोड़ा नींबू का रस और चाट मसाला छिड़क लें. अब रोल को आसानी से दो हिस्सों में काट कर सर्व लें. 

अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो पनीर के साथ बेसन या फिर ओट्स का यूज कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleRecipe

Trending news

असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
3.5% वोट के गणित पर टिका है BJP का 'खेला', 160 के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना