झटपट बनाएं प्रोटीन रैप रेसिपी, जानें वायरल कॉटेज चीज रैप कैसे बनाएं

नाश्ते में प्रोटीन डाइट लेने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि प्रोटीन डाइट का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. रोजाना बोरिंग प्रोटीन डाइट का सेवन कर बोर हो गए हैं तो आप घर पर कॉटेज चीज रैप बना सकते हैं. सोशल मीडिया पर पनीर रैप की रेसिपी काफी तेजी से वायरल हो रही है. इस रेसिपी को आप घर में आसनी से बना सकते हैं. वहीं इसे आप ऑफिस लंच बॉक्स में भी कैरी कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस टेस्टी रैप को बनाने का आसान तरीका.

सामग्री

पनीर 1 कप मैश किया हुआ है

2 अंडे

लहसुन का पाउडर आधा छोटा चम्मच

ओरिगैनो छोटा चम्मच

नमक और काली मिर्च स्वादानुसार

लेट्यूस के पत्ते

बारीक कटा हुआ पालक

बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च

ग्रिल्ड चिकन के टुकड़े या फिर टोफू

कटा हुआ टमाटर

कटा हुआ प्याज

कटा हुआ खीरा

एवोकाडो कटा हुआ

सॉस और स्प्रेड

ग्रीक योगर्ट डिप और बेस बनाने के लिए

चिली सॉस

नींबू का रस

हरा धनिया

बनाने की विधि

सबसे पहले ब्लेंडर में 1 पनीर, 2 अंडे, लहसुन पाउडर और ओरिगैनो को मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर लें. आपके पास स्मूथ और गाढ़ा बैटर हो जाएगा.

अब एक बेकिंग ट्रे लें उस पर पार्चमेंट पेपर बिछाएं. इसके बाद बटर को ट्रे पर डालें, चम्मच की मदद से पेस्ट को गोल शेप में फैला दें जैसे चीला बनाते समय फैलाते हैं

अब ओवन को 180 डिग्री पर प्रीहीट करें, इसके बाद ट्रे को अंदर रकें और 15 मिनट तक इसे बेक करें. जब य गोल्डन हो जाए तो इसे बाहर निकाल लें. फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा होने पर पेपर आसानी से निकल जाएगा. आपका लो कार्ब प्रोटीन रैप तैयार है.

अब इस पनीर बेस पर सॉस, योगर्ट, हरी चटनी, कटी हुई सब्जियां टमाटर, प्याज, खीरा और लेट्यूस के पत्ते और एक्स्ट्रा पनीर या चिकन के टुकड़े रखें

इसके ऊपर से थोड़ा नींबू का रस और चाट मसाला छिड़क लें. अब रोल को आसानी से दो हिस्सों में काट कर सर्व लें.

अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो पनीर के साथ बेसन या फिर ओट्स का यूज कर सकते हैं.