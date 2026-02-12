Rice Papad Recipe: चावल के आटे से बनाएं पापड़, 1 कटोरी आटे में बनेंगे 1 किलो पापड़

होली के त्योहार पर घरों में पापड़ और कचरी बनाई जाती है.ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि पापड़ बनाना बहुत मुश्किल काम है. पापड़ बनाने के लिए आटा गूंथना और फिर उसको बेलना, जिस वजह से महिलाएं घर पर पापड़ नहीं बनाती हैं. क्या आप जानते हैं घर पर आसानी से चावल के आटे का पापड़ बना सकते हैं. 1 कटोरी आटे में आप 100 से ज्यादा पापड़ बना सकते हैं. आइए जानते हैं पापड़ बनाने की रेसिपी.

पापड़ बनाने की सामग्री

1 कटोरी चावल का आटा

पानी

आधा चम्मच जीरा

एक चम्मच चिली फ्लेक्स

नमक

आधा चम्मच तेल

बेकिंग सोडा एक चौथाई चम्मच

पापड़ बनाने की विधि

सबसे पहले एक बड़ा बर्तन दें. इसमें 2 बड़ा कप या गिलास पानी डाल दें. जब पानी उबल जाए तो इसमें चावल का आटा धीरे-धीरे डालें. इसके दौरान कलछी की मदद से पानी को चलाते रहें ताकि गुठलिया न बनें.

जैसे ही मिश्रण गाढ़ा होने लगें इसमें 4 कप पानी डाल दें. इसके बाद से मीडियम आंच पर पकाएं. अब इसमें जीरा, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक और बेकिंग सोडा और आधा चम्मच तेल डालें.

मसाला मिलाने के बाद 4 कप पानी और मिला दें. अब इस मिश्रण को 30 मिनट तक पका लें. पापड़ का घोल जितना अच्छा पकेगा पापड़ उतना ज्यादा कुरकुरा बनेगा. जब घोल चमकदार दिखन लगे तो समझ लीजिए आपका घोल तैयार है. गैस बंद कर दें.

लीजिए आपका घोल तैयार है, जैसे ही घोल गुनगुना हो जाए तो एक शीट फैलाएं. आप कलछी की मदद से शीट पर घोल को डालें और घोल सी शेप दे दें. 6 से 8 घंटे तक इसे धूप में सूखने दें. जब पापड़ 80 प्रतिशत का सूख जाएगा तो पापड़ खुद ही किनारों से हटने लग जाएगा. अब पापड़ को 2 से 3 दिन तक तेज धूप में सुखाएं. सूखने के बाद पापड़ कांच की तरह नजरआएंगे.